«ДФР проверяет нарушения налогового законодательства»: силовики пришли к руководству «Пресс-клуба», что известно на данный момент

Основательницу "Пресс-клуба" Юлию Слуцкую отвезли в ДФР. Фото: Facebook

Днем 22 декабря стало известно, что силовики пришли домой к программному директору Press Club Belarus Алле Шарко. Она успела сообщить Белорусской ассоциации журналистов только то, что силовики ломают ей двери. Адвоката, Сергея Зикрацкого, в ее квартиру не пустили – ему сообщили, что ведутся следственные действия. Зикрацкий предположил, что идет обыск.

Позже стало известно, что обыск проходит и у директора Press Club Belarus Сергея Ольшевского. Подробности сообщил на своей странице в «Одноклассниках» его отец:

- Я приехал к сыну домой, невестка вся в слезах. Производили обыск, все вверх тормашками. Забрали карточки, забрали рабочий ноутбук, производили обыск без присутствия адвоката, - рассказал на видео отец Ольшевского.

По информации «Медиазоны. Беларусь», силовики пришли с обыском и к директору «Академии Пресс-клуба» Сергею Якупову.

Основательницу Пресс-клуба Юлию Слуцкую задержали по прилете в Национальном аэропорту – она возвращалась из отпуска. В это же время стало известно, что в офис организации пришли силовики. Дома у Юлии Слуцкой произошел обыск. Со слов ее дочери, Александры Слуцкой, обыск проводили десять человек в штатском.

- Маму увезли в ДФР (Департамент финансовых расследований), больше ничего неизвестно, - рассказала «Комсомолке» Александра. - Сеи час собираем передачу.

По информации адвоката Сергея Зикрацкого, его подзащитную Аллу Шарко тоже отвезли в ДФР. До того, как Аллу вывели из квартиры, трех журналистов, которые ждали ее в подъезде, отвезли в РУВД для проверки документов. Чуть позже их отпустили.

Ситуацию прокомментировали в Комитете госконтроля, об этом сообщает БелТА.

- Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля проводит проверку по фактам нарушений налогового законодательства Республики Беларусь в отношении должностных лиц культурно-просветительского учреждения «Журналистская мастерская Пресс-клуб» и иных субъектов хозяйствования, связанных в том числе с поступлением крупных денежных сумм из-за рубежа.

«Пресс-клуб» был основан в 2011 году. Здесь организуют тренинги, мастер-классы для журналистов, приглашают в качестве лекторов гостей из разных зарубежных СМИ. В проекте «Пресс-клуба» Media_IQ анализируют примеры пропаганды, занимаются медиаграмотностью.