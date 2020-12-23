\\"Комсомолка\\" поговорила с теми, кто отбывал наказание в СИЗО и колониях на Новый год. Одного из самых известных концертных промоутеров Беларуси Геннадия Шульмана в 2010 году приговорили к 6 годам лишения свободы, признав его виновным по статье «Мошенничество». В итоге два Новых года он встретил в СИЗО в Минске на улице Володарского, три - в шкловской колонии, и последний год - на вольном поселении. Сейчас он живет в Москве.По словам Геннадия, встречать зимний праздник вдали от близких ему было всегда трудно: грустно, одиноко, поговорить по душам не с кем.- Так вышло, что два Новых года я встречал в тюремном лазарете на Володарке. К слову, в больничке было намного приличней, чем в обычной камере: обитателям медчасти к стандартному рациону дополнительно полагалось мясо, молоко и яйца. Поскольку режим соблюдать полагалось и в Новый год (отбой в 22.00), то праздничный стол мы с сокамерниками устраивали вечером 31-го декабря. Ближе к этой дате родные нам старались передать посылки - фрукты, колбасу, сало, шоколад и др. А вместо шампанского мы заваривали чифирь (крепко заваренный чай. - Ред.) и по старой арестантской традиции пили по три глоточка и после передавали кружку по кругу. Но после отбоя - всем спать!В колонии Новый год встречали по-другому, повеселее, там приготовления к празднику было более серьезным. Под Новый год родственники заключенных старались передавать им побольше продуктов чтобы праздничный стол ломился от яств. Приготовления начинались 31-го декабря с утра, а после ужина сидельцы расходились по отрядам, чтобы довершить начатое. Тазиками нарезалось оливье, готовились торты, к которым варили сгущенку. Откуда в колонии торты? В лагерной лавке многие покупали готовые коржи и смазывали их вареной сгущенкой. Торты посыпались сахарной пудрой, орешками.- А во сколько ложились спать в новогоднюю ночь?- С 31-го декабря на 1 января в колонии отбой и подъем делали на час позже, как в выходные дни: в 23.00 и в 7.00 соответственно. Иногда заключенным разрешали посидеть у телевизора до часа ночи, посмотреть российские каналы, послушать различную развлекаловку.- В колонии к Новому году ставили елочку, украшали помещения?- В лагерях постоянно проводится как бы воспитательная работа с заключёнными, организовываются концерты к праздничным датам, проводятся различные конкурсы. Во всех расположениях ставили елочку, которую украшали из подручных средств: бумага, картон, краски. Каждый изощрялся, как мог. Обычно к Новому году в лагере объявлялся конкурс на самое лучшее украшение своего отряда. Я жил в двухэтажном бараке, где находилось 4 отряда. В каждом отряде по 100-140 человек. Работы оценивало компетентное жюри: замполит, зам по режиму, зам по оперативной части и пр. Отряду-победителю вручался огромный торт. Тем, кто занял второе место, получал тортик поменьше, третье - ещё меньше. Специального праздничного ужина администрация колонии не устраивала, разве что в Новый год всем на завтрак дополнительно выдавали по вареному яйцу.- А что вы загадывали на Новый год?- Все мечты и мысли у людей только о свободе, о том, как бы пораньше освободиться. С этой целью многие пишут письма в вышестоящие инстанции (Верховный суд, Генеральная прокуратура и т.п.) с просьбой о пересмотре дела в сторону уменьшения срока. Многие стараются получить длительное свидание с родными ближе к Новому Году. Ведь всем хочется провести предпраздничное время с близкими. После освобождения ближайший Новый Год я встретил в Москве в кругу семьи и друзей, о чем мечтал все эти долгих шесть лет.О праздновании Нового года в СИЗО рассказал нам политик и поэт Владимир Некляев.- Новый 2011 год я встречал в СИЗО, и это был «чифирный» Новый год. Родственники кого-то, кто сидел со мной, передали пачку чая, нам разрешили воспользоваться кипятильником и заварить этот чай. Разные люди со мной сидели. Был, к примеру, замначальника одного из главных управлений по Минску, и он больше всех паниковал, не мог понять, почему он там оказался, он же не враг, как я, он «свой». В общем, выпили этого чифиря, каждый за свою Беларусь. Все за разную, вот она разной до сих пор и пребывает.Известный активист и оппозиционер Дмитрий Дашкевич несколько раз встречал Новый год за решеткой: 2007-ой на шкловской зоне, 2011-ый в Жодино, 2012-ый в Глубокской колонии в помещении камерного типа, 2013-ый в закрытой тюрьме в Гродно. У Дмитрия об этом празднике в те годы нерадостные воспоминания, да и их совсем немного. По его словам, передачи он не получал. А вот открытки с поздравлениями ему доходили.- Помню, что в колонии отбой переносился где-то на час позже. В канун Нового года осужденные накрывают стол, делают торты. В Жодинской тюрьме в 12 часов ночи все стучали в стены, стоял гул. Подниматься с кровати было запрещено, поэтому чифирь все выпили, лежа - чашку пускали по кругу, - рассказывает Дмитрий. - Вспоминается, что где-то, скорее всего в Гродно, в каждую камеру приносили по веточке елки. Вот это было приятное воспоминание!ОФИЦИАЛЬНОКак в этом году отметят Новый Год те, кто находится в колониях, СИЗО и в ИВС, ЦИП на Окрестина?- Места временного содержания лиц (ИВС, ЦИП на Окрестина. - Ред.) работают в штатном режиме - по расписанию, - вот что сообщила \\"КП\\" официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.- В исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы традиционно для осужденных проводятся запланированные мероприятия, приуроченные к новогодним и рождественским праздникам. В целом исправительные учреждения продолжают свою работу в штатном режиме, - рассказали нам в Департаменте исполнения наказания МВД.