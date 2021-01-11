Вся Беларусь знала их песни «Минские окна», «Минск - это я», «Трамвай» и «Я придумал-думал-думал…». Им даже предлагал сотрудничество Игорь Крутой - правда, ничего хорошего из этого не вышло. Сразу после получения звания заслуженный артист Беларуси Кирилл Слука пропал, а потом вдруг появился в Москве.Интервью Кирилл категорически не дает, но в интернете есть композиции, которые он сейчас записывает. Говорят, Кирилл также занимается организацией развлекательных мероприятий.Сергей Ковалев, которого называли то поющим доктором, то лечащим певцом, сконцентрировался на основной своей профессии - он врач-узист в минском центре «Мать и дитя», причем очень крутой специалист. Среди его пациенток множество звезд, в том числе Дарья Домрачева.Во времена, когда ролики дуэта «Ка Слука да Ковалев» не сходили с экранов, будущие мамочки нередко узнавали Сергея даже в медицинском халате и оглядывались по сторонам - не установлена ли где-нибудь скрытая камера.- Музыкой занимаюсь, но больше для себя, не для коммерции. Пишем песни со еще студенческими друзьями. На 55-летие вуза собрались группой, в которой я начинал играть, приехали со всего мира. Бас-гитарист у нас профессор Колумбийского университета в Нью-Йорке, - смеется Сергей. - А песни, что исполнял со Слукой, больше не пою.ЧИТАТЬ ТАКЖЕЧем сейчас занимается группа \\"Краски\\"Раньше песни группы \\"Краски\\" звучали из каждого утюга. Решили узнать, что сейчас делают кумиры«Делай свое тело». Чем занимаются сейчас участники групп «Чук и Гек» и «Дизель экшн»Хиты, которые гремели 20 лет назад, до сих пор переиздаются. И их с удовольствием слушают!