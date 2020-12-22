Приняли бюджет на следующий годВерхняя и нижняя палаты белорусского парламента приняли главный финансовый документ республики. Доходы страны планируются на уровне 23,3 млрд руб. расходы - 27,3 млрд руб. Таким образом, дефицит бюджета составит 4 млрд рублей.По словам замминистра экономики Дмитрия Кийко, которые цитирует БелТА, бюджет сохранит социальную направленность - будут решаться вопросы повышения зарплат в бюджетном секторе, сохранится доступность и качество образования и здравоохранения.И действительно, в 2021 году планируется существенный рост расходов на здравоохранение - на 30%. Также вырастут расходы на национальную оборону - на 10,8%. А вот расходы на государственные СМИ сократятся на 4,9%.Поздравление Кондрусевича покажут в интернетеВ понедельник Александр Лукашенко назначил Александра Румака уполномоченным по делам религий и национальностей.«И православные и католики - это наши люди, это преданные люди нашему государству, - напомнил Лукашенко. - В том числе и католики, подчеркиваю. Каждый выбрал себе дорогу к храму. Поэтому к людям надо относиться с большим уважением и не нарушать религиозное чувство человека. Как только мы вмешиваемся в душу человеческую, мы обязательно раним человека в сердце. Из этого мы должны исходить. И жесточайшим образом пресекать всех тех, кто разрушает мирную созидательную жизнь нашего народа и работает во вред нашему государству. Их не много, но мы их должны видеть. В том числе и в религиозной среде».Вместе с тем на католическое Рождество впервые за многие годы не будет утреннего поздравления от главы католической церкви Беларуси митрополита Тадеуша Кондрусевича. Он сейчас находится в Польше и не может вернуться в Беларусь почти четыре месяца. Вместо него в программе передач на «Беларусь 1» (на момент отправки номера в печать) 25 декабря указана программа с участием главы Белорусской православной церкви «Слово Митрополита Вениамина на день памяти святителя Спиридона, епископа Тримифунтского». Пресс-секретарь Католической церкви в Беларуси Юрий Санько сказал, что поздравление митрополита Тадеуша Кондрусевича запишут в Польше и разместят на портале catholic.by.Граница на замке. Но не для всехС понедельника, 21 декабря, из Беларуси нельзя выехать через наземные пункты пропуска. Мера, говорят, временная, но на какое время - пока никто не знает. Правда, есть исключения. Например, если у вас командировка или тяжело больной родственник за границей, выехать через наземный переход можно, но нужно подтвердить причину выезда документами.Официально мера принята из-за пандемии. Но многие считают, что таким образом пытаются еще и остановить отток белорусов из страны. Напомним, по данным МВД, после выборов на конец октября страну покинуло более 13 тысяч человек. Параллельно в Минфине предложили сбор при пересечении границы на выезд на автомобиле - до трех базовых с каждого (то есть до 81 руб.). Эти средства, говорят чиновники, будут направлять на дезинфекцию и обеспечение пунктов пропуска всем необходимым.А тем временем в Британии - новый штамм коронавируса. Опасность его в том, что он может распространяться быстрее уже известных. Многие страны уже закрыли границы от путешественников с Туманного Альбиона - например, Нидерланды, Бельгия, Италия, Австрия, Германия, Испания, Португалия, Болгария, Франция, Швеция, Турция, Канада, Саудовская Аравия, Израиль, Сальвадор, Ирландия, Чехия, Колумбия, Морокко, Чили, Финляндия, Дания и Аргентина. Беларуси среди этих стран нет.Вместе с тем Великобритания стала первой в мире страной, одобрившей вакцину против Covid-19 для широкого употребления производства Pfizer. Вакцинация уже началась, причем первыми ее опробуют пожилые и заключенные. Согласно исследованиям, она показывает до 95% эффективности. Интересно, что разработка вакцины заняла всего 10 месяцев.А в Беларуси выдали регистрационное удостоверение на российскую вакцину «Спутник V». Министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич сказал:- Сегодня мы можем официально заявить, что, по имеющимся на сегодняшний день данным, вакцина безопасна и эффективна, серьезных или непредвиденных побочных эффектов выявлено не было.В среднем за последние дни в Беларуси выявляли порядка 1900 случаев заражения коронавирусом.Красавица на свободеСамая позитивная новость за последнее время - на свободу вышла «Мисс Беларусь - 2008» Ольга Хижинкова. За участие в акциях протеста она провела за решеткой 42 дня. Как некоторые успели пошутить, по количеству километров, которые пробегает марафонец - ведь Оля бегает марафоны. В основном она сидела на Окрестина, где последнюю неделю в камере, по ее словам Onliner.by, не было отопления, а арестованные остались без матрасов.За день до освобождения ее перевели в Жодино и выпустили на три часа раньше срока, указанного в протоколе. Тем не менее у входа Ольгу ждали родные и… кошка. Дело в том, что Хижинкова постоянно подбирает животных на улице, выхаживает их и раздает в добрые руки. А еще Ольга сказала, выйдя из-под ареста, что уезжать из страны не намерена.Трактора на маршеК провластным автопробегам все уже успели привыкнуть. Но на этих выходных их участники устроили конкурс на самое красивое авто. А в воскресенье МТЗ отправил свою продукцию в Витебскую область. 100 тракторов были нарядно украшены в красно-зеленых цветах, а из колонки играла песня «Любимую не отдают».Тем временем МВД собирает единую базу людей, которые были задержаны либо идентифицированы при проведении несанкционированных массовых мероприятий. Для чего?- Человек проживает в городе Бресте, там участвовал в несанкционированных массовых мероприятиях, и через месяц он прибывает в город Минск для участия в таких мероприятиях в городе Минске. Мы его здесь задерживаем, проверяем по базе данных и устанавливаем, что ранее этот человек уже задерживался в городе Бресте и уже участвовал в таких мероприятиях. Таким образом, этот человек принимает участие повторно, это имеет существенное значение при рассмотрении дела об административном правонарушении в суде, - заявил начальник управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности ГУВД Мингорисполкома Александр Купченя.МВД выделяет три основных момента в работе с единой информационной системой: контроль (это вопрос о мерах реагирования в отношении как конкретного человека, так и группы, объединенной по одному или нескольким признакам); учет (социальный портрет картотеки); статистика (система может в автоматическом режиме готовить отчеты об участниках акций).Протестные акции в 2020 году - все?Платформа «Голос» провела опрос, сколько человек планирует выйти 19 - 20 декабря на акции протеста. Заявили о своих намерениях более 135 тысяч человек. На деле оказалось в разы меньше.В итоге, уже второе воскресенье подряд в столице в воскресенье не закрывали станции метро, не отключали мобильный интернет, а также не выставляли охрану возле ключевых зданий и стелы «Минск - город-герой». Хотя силовиков в городе было по-прежнему много. По всей Беларуси, по данным МВД, в воскресенье было задержано порядка 150 человек - и это наименьший показатель с 30 августа.Тем временем советник Светланы Тихановской по международным вопросам Франак Вячорка считает, что это была, возможно, последняя крупная протестная акция в этом году, необходимо сделать паузу. По его словам, вполне возможно, что протестное движение до весны уйдет в интернет.ЧИТАТЬ ТАКЖЕВыплаты, пенсионный возраст и налоги: что изменится в Беларуси с 1 января 2021 годаМы собрали нововведения, которые затронут каждого м первого дня нового года