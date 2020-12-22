ВВП Беларуси за 11 месяцев упал почти на 1%. Узнали у эксперта прогнозы для экономики в 2021 году

В этом году ВВП совершенно точно не оправдает прогнозов Фото: Виктор ПАЖИТОК

В Национальном статистическом комитете Беларуси провели первую оценку того, как сработала экономика республики в 2021 году, непростом как с точки эпидемиологической ситуации, так и в связи с социально-политическими процессами. По данным статистиков, объем ВВП в сопоставимых цена за период с января по ноябрь 2020 года составил 99,1%. В Белстате констатировали: объем ВВП в текущих ценах составил 133,9 миллиардов рублей и это на 0,9% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Напомним, что по первоначальным планам в 2020 году ВВП Беларуси должен был подрасти на 2,8%. Однако осенью стало понятным, что подобный оптимизм едва ли оправдан: 2 ноября премьер Роман Головченко заявил, что правительство намерено удержать темп роста ВВП в 2020 году на уровне 100% по отношению к 2019 году - то есть экономика не покажет ни роста, ни снижения. По словам Романа Головченко, эта задача вполне достижима «при благоприятном стечении обстоятельств», под которым подразумевается ослабление локдауна и стабилизация эпидемиологической обстановки у основных торгово-экономических партнеров Беларуси.

Однако 20 декабря, выступая в эфире одного из телеканалов, первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь, обозначил новый ориентир: по итогу года получится дотянуть ВВП до показателя 99,2 %.

К слову, бюджет Беларуси на 2021 год сверстан с тем целевым показателем, что ВВП прирастет на 1,8% (в 2022 году – 102,9%, в 2023 году – 103,8%).

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«ЕСЛИ НАЧНЕТ «ВЫЗДОРАВЛИВАТЬ» ВЕСЬ МИР, ТО ОН ПОДТЯНЕТ ЗА СОБОЙ И ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ЭКОНОМИКУ»

- Данное падение ВВП в этом году, с моей точки зрения, очень хорошая цифра - все могло быть гораздо хуже. Но что стоит за цифрой 99,1% ВВП? Здесь надо понимать, что складские запасы также берутся в расчет, ведь это товары, которые произведены в промышленности в рамках текущего года. В этом году складские запасы возрастали. Есть оценки, что около 2,5% ВВП находились на складах. Это произведенная продукция, которая отражается в статистике, но не улучшает нашу жизнь. 2,5% - это существенная цифра, - прокомментировал в беседе с «Комсомолкой» старший научный сотрудник Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра BEROC Лев Львовский.

- Как может повести себя промышленность и экономика Беларуси в наступающем году?

- Главный и возможно единственный драйвер экономического роста и положительной динамики ВВП Беларуси в 2021 году связан с тем, что страны мира (и основные наши экономические партнеры в том числе) окончательно разберутся с коронавирусом. Тогда начнется восстановительный рост, который в уже отмечается в экономике некоторых государств.

Если ситуация с COVID стабилизируется, локдаун станет менее жестким и будет постепенно сниматься вовсе, то начнет расти платежеспособный спрос, возможно торговые партнеры увеличат свой спрос, в том числе, и на белорусский товары и услуги. То есть исключительно важна внешняя конъюнктура: если начнет «выздоравливать» весь мир, то он подтянет за собой и отечественную экономику.

- А внутренние потенциалы роста экономики?

- Если говорить о внутреннем восстановительном росте, то он может возникнуть, но гораздо в меньшей степени. Во-первых, у нас не было закрытия производств, связанного с пандемией, то есть предприятия не останавливались, не покидали рынок, максимум - работали не в полной загрузке. Во-вторых, может подрасти внутренний спрос, но многое здесь зависит от ситуации в социально-политическом сегменте. Полагаю, что внутреннего отскока в будущем году в экономике не случится, но все-таки источники возможного роста связаны с оптимизацией коронавирусной ситуации.

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