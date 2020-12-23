Клип на песню \\"Энергия любви\\" снял в 1996 году небезызвестный российский клипмейкер Олег Гусев за сумасшедшие по тем временам деньги - 30 тысяч долларов. Никто из белорусских артистов клипы дороже не снимал, вложения оправдались - его крутили все телеканалы.Дуэт спонсировал бизнесмен Валерий Буяк, основатель финансовой пирамиды «Сэкай». В июне 1996-го его арестовали и посадили на 10 лет за финансовые махинации. А вскоре развалилась группа - вернее, Денис Шпитальников заменил Наталью Артемову на другую - Наталью Кудрину, сделали даже похожий макияж.Зрители и не догадались бы, что девушка-то уже другая, если бы не грандиозный скандал, который устроила Наталья Артемова. Она говорила, что украли не только ее образ, но и голос… Артемова практически записала сольный альбом, но потом плюнула на все и уехала в Париж, где продолжила певческую карьеру и вышла замуж.Позже Наталья Кудрина взяла псевдоним Венера и выступала сольно уже под ним, даже проходила отбор на \\"Евровидение\\". Одной из самых известных песен была The Thing, на нее сняли провокационный клип. В 2018 году она сказала, что проект \\"изжил себя\\", что журналисты связали и с переменами в личной жизни певицы - ее муж был и ее директором. Певица снова вернулась к имени Наталья Кудрина.А проект «Ди Бронкс и Натали» существует по сей день. Правда, с 2016 года новых песен они не выпускали, да и концертов не было. В 2017 году Денис Шпитальников эмигрировал в Израиль. Но говорит, что если бы их пригласили выступить, то ради этого случая он мог бы приехать.- Я сейчас занимаюсь в основном фото- и видеографикой. Меня это направление увлекало с детства, а в Израиле все пригодилось - снимаю документальные фильмы, рекламу. С Наташей мы общаемся, последние ее песни написаны и аранжированы мной. Кроме того, Наталья Кудрина сейчас вплотную занялась разработкой модной одежды.ЧИТАТЬ ТАКЖЕЧем сейчас занимается группа \\"Краски\\". Раньше песни группы \\"Краски\\" звучали из каждого утюга. Решили узнать, что сейчас делают кумиры«Делай свое тело». Чем занимаются сейчас участники групп «Чук и Гек» и «Дизель экшн». Хиты, которые гремели 20 лет назад, до сих пор переиздаются. И их с удовольствием слушают!