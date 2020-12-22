Ребенок пошел в садик: огромный стресс и нескончаемые простуды. Как поддержать иммунитет?

Как поддержать иммунитет ребенка? Фото: Павел МАРТИНЧИК

Сезонный подъем заболеваемости простудами и гриппом в самом разгаре. А в этом году нас настигла еще и пандемия коронавируса. Наиболее уязвимыми для этих заболеваний являются дети – ведь их иммунитет активно формируется и вынужден противостоять не только инфекциям, но и стрессу, который подстерегает растущий организм во всех периодах его социальной адаптации: в детском садике и школе.

Поэтому не удивительно, что на прямую линию "Комсомолки" пришло много вопросов от родителей, обеспокоенных здоровьем своих детей. На все вопросы очень подробно ответила Кишкурно Елена Петровна, доцент кафедры инфекционных болезней и детских инфекций БелМАПО, к.м.н, врач-педиатр высшей категории.

Посмотрите, здесь все вопросы (по минутам), на которые ответил доктор. Возможно, вам это пригодится!

00.10 - Как подготовить ребенка в детский сад

02.44 - Питание ребенка и витамины

04.44 - Промывание носа у ребенка

06.25 - Дефицит витаминов у ребенка

07.48 - Дети и коронавирус

09.59 - Насморк и антибиотики

12.31 - Холодные ноги у ребенка

14.02 - Глисты у ребенка

17.07 - Ребенок и прививки

18.31 - Поддерживаем иммунитет ребенка

19.56 - Заложенность носа у ребенка

22.05 - Проблемы с кишечником

24.23 - Пневмония у детей