Куда пропали звезды 90-х Владимир Станкевич, Анжелика Ютт и Джимми Нельсон

В детстве Володя Станкевич сыграл Дениску Кораблева в фильме "По секрету всему свету". Фото: личный архив

Elegant Company в 90-х были ультрамодным коллективом. Фото: личный архив

Владимир Станкевич, сыгравший в детстве Дениску Кораблева из фильма «По секрету всему свету», а позже выступавший в популярной группе Elegant Company, давно уехал в Москву. Он много лет женат на популярной в свое время в Беларуси певице Анжелике Ютт. Сейчас у Анжелики и Владимира уже есть внук. Оба продолжают заниматься музыкой, причем успешно.

Анжелика Ютт и Владимир Станкевич уже бабушка и дедушка - а ни за что не скажешь! Фото: личный архив

- У меня два музыкальных лейбла, композиции которых звучат на радиостанциях по всему миру - от Швейцарии до Австралии, - рассказывает Владимир Станкевич. - В Бразилии, например, на Energia dance radio сейчас Game over входит топ-3 песен. Выпускаем музыку в стиле евроденс, а десять лет назад записывали транс. Практически все песни англоязычные, а с текстами нам помогает наш давний коллега Джимми Нельсон, который прекрасно знает все нюансы английского языка.

Elegent Company, можно сказать, были пионерами хип-хопа в Беларуси. Фото: личный архив

Поскольку Анжелика - крымчанка, купили поближе к родителям квартиру в Алуште. Теперь живем то там, то в Москве - у нас работа не привязана к месту жительства. Тем более сейчас, когда прекратились живые концерты, - рассказывает Володя Станкевич. - Наш проект называется Angelica Utt. Кроме того, у жены своя музыкальная школа, которая из-за пандемии существует в основном онлайн, в ней ученики из разных стран мира. А еще у Анжелики вышла линия духов. Три аромата получили названия наших самых известных песен - FolIow me, Mistery и Soul.

Джимми Нельсон и Владимир Станкевич дружат с прошлого века. Фото: личный архив

Кстати, в 90-е хит Джимми Нельсона «Белорусские девчата» звучал буквально из каждого утюга. Так что идея спеть что-то милое парню с экзотической внешностью появилась у нас задолго до Пьера Нарцисса с российской "Фабрики звезд". Парень так понравился мэтру Анатолию Ярмоленко, что он даже пригласил его в свою молодежную студию «Сябры». Сейчас Джимми Нельсон, рожденный в Либерии, вот уже 30 лет живет в Минске и выступает как приглашенный DJ, а также пишет англоязычные песни. В том числе он написал текст песни для одного из проектов Владимира Станкевича CoolRoots, и даже снялся в клипе Dance in the snow.

Джимми Нельсон приехал в 90-е учиться в Минск, да так и остался тут жить. Фото: личный архив

У Джимми, как он сам говорит, две самые близкие и «красивейшие на свете белорусские девчата», жена Светлана и дочь Тиана.

Анжелика Ютт и Владимир Станкевич живут на два города - в Москве и Алуште.

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