В плане бюджета Беларуси на 2021 год – минус 4 млрд рублей. Зарабатывать будем меньше, а тратить – больше

За 2021 год власти намерены заработать 23,3 млрд, а потратить - 27,3 млрд рублей. То есть потратим мы на 4 млрд рублей больше, чем заработаем. Фото: pixabay.com.

Совет Республики одобрил проект бюджета Беларуси на 2021 год. Примечательно, что в этом году проект бюджета подписали на месяц позже, а депутаты увидели два тома проекта примерно за 3 часа до начала заседания, в последний день сессии – 18 декабря.

Исходя из проекта бюджета на 2021 год, в Беларуси запланирован рекордный минус в казне - более 4 млрд рублей. По официальным данным, это будет второй в истории страны дефицит. Впервые мы запланировали минус в казне на 2020 год - 995 млн рублей, да и тот сократили на четверть после критики Александра Лукашенко. Впрочем, по итогам года дефицит вышел куда больше запланированного - от 2,5 до 3 млрд рублей. До этого шесть лет подряд доходы бюджета превышали расходы, а семь лет назад бюджет вышел в ноль - доходы сравнялись с расходами.

Еще в 2019 году Минфин заявил, что дефицит следует ждать и в 2020 году, и в 2021 году, а к балансу мы планируем прийти только в 2023 году. Прогноз пока сбывается.

Виноваты коронавирус и российская нефть

Основными причинами дефицита Минфин называет пандемию коронавируса и трудности с поставками нефти. Напомним, для Беларуси год не задался с самого начала. Во-первых, Россия отказалась компенсировать Беларуси проведение налогового маневра в нефтяной сфере, из-за него наша страна лишилась доходов от экспортных пошлин на нефтепродукты. В апреле случилась история с поступлением в страну грязной российской нефти (ее разбавляли хлорорганикой, чтобы скрыть хищения). В итоге пострадало оборудование белорусских НПЗ, а подачу в Украину, Польшу и страны Балтии приостановили.

Размер ущерба, нанесенного Беларуси, по предварительным подсчетам составлял больше $150 млн, но в итоге «Белнефтехим» насчитал около $61 млн убытков. Но никаких денег Беларуси не поступало из-за того, что страны снова не могут согласовать цены поставок нефти и газа. На днях в интервью газете «Звязда» посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев сообщил, что запрос Беларуси по ценам на нефть был учтен российскими партнерами на сто процентов. А вот эпопея с ценами на газ продолжается не первый год - иногда соглашение по ценам на предстоящий год подписывали буквально под бой курантов.

Вместе с нефтяными проблемами на Беларусь обрушилась пандемия коронавируса. Практически остановились туристическая отрасль и общепит, остальной бизнес стал недополучать деньги из-за закрытых границ соседей, из-за подскочившего почти на 15% курса доллара и самоизоляции белорусов. Вместе с этим потребовалось увеличить финансирование больниц и медперсонала.

Зарабатывать будем меньше, а тратить - больше

За 2021 год власти намерены заработать 23,3 млрд, а потратить - 27,3 млрд рублей. То есть потратим мы на 4 млрд рублей больше, чем заработаем. Недостающие деньги планируется взять из остатков прошлых лет, кредитов, а также от размещения госбумаг.

Как и ранее, основная часть доходов нашего бюджета - это налоги, которые составляют более 80% доходов. В 2021 году Минфин ожидает, что бюджет получит 19,6 млрд рублей от налогов, а это на 200 млн рублей меньше, чем было запланировано в уходящем году. При этом ожидается, что деньги от налогов на прибыль сильно уменьшатся (-40%), а от налога на доходы увеличатся втрое - до 4,7 млн рублей.

Напомним, кое-какие ставки налогов у нас хотят временно повысить в 2021 - 2022 годах, чтобы компенсировать расходы на коронавирус. Предполагается, что с 18% до 30% повысится ставка налога на прибыль для мобильных операторов, а с 25% до 30% - ставка налога на прибыль для ломбардов. Также хотят увеличить ставку подоходного налога со льготных 9% до 13% айтишникам, работающим по трудовым договорам в ПВТ и «Великом камне».

На медицину, суды и силовиков станут тратить больше, чем год назад

Несмотря на ощутимый дефицит бюджета, некоторые статьи расхода решили увеличить, в целом же расходы увеличатся на 2 млрд по сравнению с бюджетом-2020. Так, финансирование общегосударственной деятельности обойдется белорусским налогоплательщикам в 13,4 млрд рублей, что почти на 1 млрд больше проекта бюджета-2020. Из них почти на 11% вырастут расходы на национальную оборону (итог - 1,46 млрд рублей), расходы на суды и правоохранителей увеличатся на 300 млн (итого - 2,8 млрд), органы внутренних дел получат 1,03 млрд (+12%), органы госбезопасности получат 216 млн рублей (+13%).

По традиции, весьма существенная сумма уйдет на выплату процентов по имеющимся кредитам - более 3 млрд рублей (+9,5%). Своими силами мы с этими кредитами справиться не можем, поэтому постоянно приходится рефинансироваться, т. е. брать новые кредиты на погашение старых. Потому-то размер госдолга меньше не становится. Например, в сентябре этого года Россия пообещала дать Беларуси еще 1,5 млрд рублей на рефинансирование старых кредитов, но под какие проценты - не ясно.

Сельское хозяйство снова получит 679 млн дотаций из бюджета (+6% за год). Промышленность, строительство и архитектура тоже получат 1 млрд рублей, что почти сопоставимо уровню дотаций в бюджете на 2020 год. Расходы на связь вырастут на 22 млн, до 78 млн рублей.

Резервный фонд президента также решили увеличить сверх нормы, указанной в законе, - не более 1% от доходов республиканского бюджета. В фонд в 2021 году поступит 613,5 млн рублей, а в бюджете 2020 года было запланировано 244 млн. Деньги из этого фонда тратятся по усмотрению правительства с согласия Александра Лукашенко на самые разные цели - например, на президентские стипендии, реставрацию Каложской церкви, Евроигры, строительство инфраструктуры у АЭС.

Вместе с тем на треть вырастут и расходы на здравоохранение (до 1,7 млрд рублей), что и понятно - по прогнозам, пандемия коронавируса пока уходить не собирается, а надбавки медикам платить нужно. Расходы на образование увеличат на 100 млн (до 1,3 млрд). На социальную политику потратят на 46 млн рублей больше (всего 2,062 млрд). На пенсионное обеспечение в бюджете отложили на 10% больше (1,25 млрд).

Впрочем, в условиях дефицита некоторые расходы тоже урежут. Например, сократят финансирование госСМИ и транспорта, хотя в итоге на них потратят практически одинаковые суммы (156 и 157 млн соответственно). Тем не менее на пять государственных СМИ и в предстоящем году уйдет приличная сумма - в среднем 167 тысяч долларов в день, в основном они причитаются Белтелерадиокомпании.

Энергетика получит на 63 млн меньше, всего - 304 млн рублей. Немного урежут и социальную поддержку: на помощь в обеспечение жильем и семьям с детьми выделят соответственно на 44 млн и 6,5 млн рублей меньше, чем в уходящем году.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Как планируется распределить бюджет страны на 2021 год?

Проценты по госдолгу - 3,1 млрд

Суды, правоохранители и органы безопасности - 2,8 млрд

Социальная политика - 2,1 млрд

Здравоохранение - 1,7 млрд

Национальная оборона - 1,5 млрд

Образование - 1,3 млрд

Дорожное хозяйство - 1,2 млрд

Промышленность, строительство и архитектура - 1 млрд

Госорганы общего назначения - 827 млн

Сельское и рыбное хозяйство - 680 млн

Резервный фонд президента - 613,5 млн

Услуги ЖКХ и жилищное строительство - 389 млн

Международная деятельность - 347,2 млн

Топливо и энергетика - 304,1 млн

Лесное хозяйство - 254,9 млн

Физкультура и спорт - 204,6 млн

Транспорт - 157,4 млн

Государственные СМИ - 156 млн

Культура - 142,3 млн

Охрана окружающей среды - 107,8 млн

Связь - 78,3 млн

Выборы и референдумы - 13,6 млн

* Основные статьи расхода бюджета по данным Минфина (в рублях).