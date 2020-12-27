Адам Мицкевич умер в Турции от холеры, а поэтесса Цётка - на Щучинщине от тифа: знаменитые белорусы, которых не пощадили эпидемии

Поэтесса Цётка - одна из немногих известных людей, погибших во время эпидемий, кто умер там, где родился. Фото Сергей Плыткевич.

Нынешнюю пандемию коронавируса, охватившую мир, сравнивают с напастями разных эпох. Но до пандемии чумы, которая бушевала в середине XIV века, ковиду, видимо, далеко - тогда от «черной смерти» только в Европе погибло около 25 млн человек (смертность от коронавируса на сегодня - более 1,6 млн человек в мире).

Великое княжество Литовское, в состав которого входила нынешняя Беларусь, болезни тоже не миновали. Например, в 1424 году туда пришел очередной мор. И настолько серьезный, что великий князь Витовт, спасаясь от него, покинул свою резиденцию.

Холера оборвала жизнь Адама Мицкевича

В XIX и начале ХХ века смертельные эпидемии были разные: тиф, сибирская язва, испанка. Еще в XIX столетии по миру прокатилось несколько пандемий холеры. Одна из них унесла жизнь великого поэта Адама Мицкевича - нашего земляка из Новогрудка, автора поэм «Дзяды» и «Пан Тадэвуш».

Портрет Адама Міцкевича работы Валентия Ваньковича.

В 1855 году Мицкевич овдовел. Он отправляется в Константинополь (в то время Османская империя), чтобы организовать Новый польский легион для борьбы с царской Россией. В то время третья холерная пандемия как раз добралась до побережья Черного моря. Заболел холерой и 56-летний Мицкевич. На родину вернуться не успел - скоропостижно умер. Только успел передать через друга Служальского, который был рядом в последние минуты, напутствие своим шестерым детям. «Пусть любят друг друга», - сказал Мицкевич и чуть слышно добавил: «Всегда».

Умер Адам Мицкевич на чужбине , в Турции. Фото из архива Музея литературы.

Тифом заражались в командировках по деревням

Во время Первой мировой войны свирепствовал тиф. Заболевших солдат помещали в специальные тифозные бараки. В одном из таких бараков в Виленском военном госпитале работала сестрой милосердия знаменитая белорусская поэтесса и общественный деятель Цётка (ее настоящее имя - Алоиза Пашкевич).

В 1916 году ее брат погиб на фронте под Гродно, а вскоре от брюшного тифа умер отец. Алоиза поехала на похороны и решила немного побыть с сестрой в родной деревне Старый Двор. Многое повидавшая в Виленском госпитале Цётка была в шоке от жизни сельчан - холод, беднота, антисанитария, тиф и невежество. Тиф они лечили заговорами и святой водой. Алоиза пыталась помочь землякам, старалась достать для них медикаменты. Но заболела сама. Немецкий врач, которого спешно привезли к ней с фронта, ничем не смог помочь. 5 февраля 1916 года Цётка умерла на родной Щучинщине в возрасте 40 лет.

В молодой стране Советов тиф еще не был окончательно побежден, хотя, скажем, в 1919-м из-за этой болезни в Минске даже вводили карантин, закрыв все публичные места. Тиф оборвал жизнь поэта и журналиста Павлюка Труса в 25 лет. Сдав сессию в БГУ летом 1929 года, он отправился в творческую командировку по Могилевщине. Друзья, увидевшие его после путешествия, заподозрили неладное - обычно веселый Павлюк был на себя не похож. Полежал у костра, встал и бросил: «Хлопцы, я пайду!» - и ушел. Он попал в Минскую больницу, где скромно назвался студентом. С температурой 39 его положили в коридоре. О том, что у него был запущенный тиф, медики узнали поздно…

"Падаюць сняжынкі дыяменты-росы..." - Павлюк Трус, автор этого и многих других прекрасных стихов умер от тифа.

Смерть 25-летнего поэта потрясла Минск. В почетном карауле возле его гроба стояли Купала, Колас и другие известные писатели.

Поэт и борец с царизмом Алесь Гарун умер от тифа в 33 года. В ссылке в Сибири он подхватил туберкулез. Тем не менее, вернувшись в Беларусь в 1917-м, оставался в строю, и даже возглавил Временный белорусский национальный комитет.

Алесь Гарун подорвал здоровье в ссылке в Сибири. А тиф просто добил его...

В 1920 году здоровье Гаруна, и без того ослабленное чахоткой, подорвал тиф. Смертельно больной, он почти не выходил из квартиры, не мог сидеть за столом и свои «Жывыя казкi» писал, лежа в постели. Друзья уговорили его уехать лечиться за границу. На носилках его внесли в санитарный вагон и отправили в Польшу. Это было последнее путешествие поэта. Не прожив и месяца, Алесь Гарун умер в Кракове.

Предположительно, от тифа скончался и отец белорусского театра Игнат Буйницкий. Его непрофессиональная труппа, которую он создал в своем имении, стала очень популярной в 1910-х. Но царские власти не жаловали артистов, выступления которых были на белорусском языке. Театр закрылся, а Буйницкий ушел в 1917 году на фронт. Во время службы в этом же году он и умер. Но тиф не единственная версия смерти артиста: по другой - он скончался от инсульта во время выступления на сцене.

Предположительно, от тифа скончался и отец белорусского театра Игнат Буйницкий.

А В ЭТО ВРЕМЯ

От туберкулеза не спасли ни графа Чапского, ни поэта Богдановича

Туберкулез (а еще чахотка, как его называли раньше, и «сухоты», если по-белорусски) - болезнь, которая унесла больше всего жизней знаменитых людей. В разные годы от него умерли публицист Виссарион Белинский (в 36 лет), писатели Франц Кафка (40 лет), Илья Ильф (39 лет), Леся Украинка (53 года), Антон Чехов (44 года)... Но говорить об эпидемии туберкулеза не совсем правильно. Просто до определенного времени эта болезнь не поддавалась лечению.

Туберкулез прервал жизнь художника Валентия Ваньковича в 1842-м. Знаменитый минский портретист умер в 42 года в Париже на руках у своего друга Адама Мицкевича.

Валентий Ванькович - знаменитый художник-портретист, представитель знатного рода.

Кстати, портрет последнего считается одной из лучших работ художника. А единственный подлинник Ваньковича в Беларуси (в основном наследие находится в европейских музеях и частных коллекциях) - портрет поэта Томаша Зана. Вернул картину в Беларусь Белгазпромбанк, выкупив ее в 2013 году у частного коллекционера.

Портрет Томаша Зана - единственный подлинник работы Ваньковича который есть в Беларуси.

От туберкулеза умер в 1851 году и один из основателей новой белорусской литературы - 54-летний Ян Борщевский, автор книги «Шляхтич Завальня, или Беларусь в фантастических рассказах». Туберкулез, которым он болел не один год, обострился, когда писатель гостил в местечке Чуднов в Украине. Перед смертью, как было написано в некрологе, он несколько раз исповедался и причастился, «с радостию ожидая приближающегося конца».

Ян Барщевский умер в Украине. Знал бы он. какая мистическая история случится с его захоронением!

Кстати, с захоронением писателя случилась история, достойная его мистических рассказов. В начале 2000-х при прокладке газовой трубы в Чуднове нашли надгробную плиту. Через 17 лет находку чуть было не уложили во дворе как тротуарную плитку, если бы одна девочка не разглядела надпись, судя по которой плита была с могилы Яна Борщевского. В этом году в Чуднове установили памятник писателю, частью которого стала та самая плита.

В городе Чуднове в этом году был установлен памятник Яну Барщевскому.

Один из самых романтичных белорусских поэтов Максим Богданович умер от туберкулеза в 25 лет. Эта болезнь унесла жизнь его матери, когда Максиму было пять лет, а в 18 он и сам заболел чахоткой. Болезнь прогрессировала, и талантливому юноше коллеги помогали как могли. В 1916-м его, уже смертельно больного, приютил у себя Змитрок Бядуля.

Максим Богданович умер в 25 лет от туберкулеза, который унес и жизнь его матери.

- Когда Бядулю попросили взять к себе домой на пару недель интеллигентного парня («Трохі хворы, але вершы піша!»), ему не сказали, что у жильца - открытая форма туберкулеза, та, при которой кашель с кровью, - рассказывал в интервью «Комсомолке» сын Змитрока Бядули Ефим Плавник. - Началась ежедневная стирка, уборка, а шумный дом, где прежде бывали художники, литераторы, артисты, опустел с появлением «сухотніка». Приводил отец к Богдановичу врачей, профессоров, но более чем рецептами и советами помочь они уже не могли.

В 1917-м друзья собрали Максиму деньги на лечение в Ялте. Но оно не помогло. И Богданович прекрасно понимал свою судьбу. Незадолго до смерти автор «Зоркі Венеры» и «Веранікі» писал, вспоминая свою единственную книгу стихов «Вянок»:

Ў краіне светлай, дзе я ўміраю,

У белым доме ля сіняй бухты,

Я не самотны, я кнігу маю

3 друкарні пана Марціна Кухты.

"... у белым доме ля сіняй бухты" - в этом ялтинском доме умер поэт, успев увековечить его в стихах.

25 мая 1917 года квартирная хозяйка нашла его утром мертвым. Поэт умер в Ялте в одиночестве, хотя его отец был в это время рядом, в Симферополе, и даже не успел на отпевание.

- Хоронили Богдановича чужие люди, записав в метрической книге собора Александра Невского в Ялте, что умер «крестьянин Максим Богданович», - рассказала Татьяна Шелягович, бывший директор литературного музея Богдановича.

В 44 года умер от туберкулеза граф Кароль Ян Александр Гуттен-Чапский, городской глава Минска, благодаря которому город начал расцветать. Именно при нем в нашей столице нашлись средства для окончания строительства первого городского театра (сейчас - Купаловский), появилась первая конка, мощеные улицы, первая электростанция и телефонная станция общего пользования, создан городской санитарный комитет, первый приют для бездомных, бесплатная амбулатория.

Чапский стал тем градоначальником, при котором Минск начал расцветать.

По числу реформ, которые провел Чапский с 1890 по 1901 год, и введенных в строй общественно значимых объектов ему в столичной истории, пожалуй, нет равных. Работал городской глава, что называется, на износ, каждый день ездил на работу верхом из своего имения в Станьково, что в 40 км от Минска. Возможно, такой ритм жизни и подорвал здоровье графа.

Чахотка не пощадила и Ядвигина Ш. (настоящее имя Антон Левицкий) - одного из родоначальников белорусской прозы и наставника молодого Янки Купалы. Во время Первой мировой Ядвигин Ш. был одним из руководителей Белорусского общества помощи потерпевшим от войны.

Родоначальник белорусской прозы умер вдали от семьи, которую тоже судьба не пощадила...

Одновременно он ставил спектакли, выступал сам, занимался издательством. Много работал, жил в плохих условиях - все это сказалось на здоровье, и зимой 1918-го Ядвигин Ш. попал в минский госпиталь с туберкулезом. Через два года, когда болезнь совсем подкосила 53-летнего писателя, он выехал в Вильно. Там в феврале 1922-го он и умер на больничной койке, вдали от родных. Его семью, оставшуюся в Беларуси, раскулачили, сыновей расстреляли, а дочь отправилась в ссылку за мужем…

Раиса ЮДИНА.

КСТАТИ

Туберкулез планируют победить через 10 лет

Сегодня холера и брюшной тиф в Беларуси диагностируются редко - в основном, это единичные случаи. Так, известно, что в прошлом году в Свислочской городской больнице лечили женщину после поездки в одну из восточных стран, а год назад холерой заболел житель Гродно - до того он путешествовал в Кению.

По информации Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, на 2019 год в Беларуси было зарегистрировано 77 хронических носителей брюшного тифа (который, в отличие от сыпного, передается не через насекомых, а с продуктами питания). Почти 60% случаев приходится на Минскую и Брестскую области.

Туберкулез в Беларуси окончательно не побежден, но это запланировано на 2030 год. По информации Минздрава, уровень смертности от туберкулеза снизился за последние 8 лет на 69,8%, а заболеваемости с учетом рецидивов - более чем на 55%.