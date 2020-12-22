Грлянды на окна и носки собаке: аналитики AliExpress рассказали о самых дорогих предновогодних заказах белорусов

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Готовиться к Новому году некоторые белорусы начали еще в сентябре. Аналитики AliExpress говорят, что именно в этом месяце стали гораздо чаще заказывать товары, которые имеют какое-то отношение к празднику. Причина ранней подготовки понятна: дело не в том, что белорусы свято верят пословице о санях, телегах и прочих временах года. Скорее научены горьким опытом: не один пользователь китайского сайта был расстроен новогодней гирляндой или колпаком Деда Мороза для кота, который пришел в посылке в январе.

Огоньки, управляемые с телефона, за 200 рублей и надувной Санта за 98

Что до предновогодних покупок белорусов в этом году, самые популярные категории - праздничные товары для дома и сада, новогодние гирлянды и освещение, а также детские товары. Среди самых дорогих заказов белорусов, жаждущих праздника, - управляемая с помощью мобильного приложения гирлянда за 200 рублей, светодиодный светильник в виде рождественского домика за 126 рублей и надувной Санта Клаус за 98 рублей.

Кстати, гирлянды и светодиодные занавесы (проще говоря гирлянды на окна) в этом году отчего-то особенно пользуются популярностью. Есть подозрения, что слишком уж белорусы хотели осветить улицы определенными цветами. По крайней мере, в прошлом году такого спроса не было. Тогда, в конце 2019-го, чаще заказывали елочные игрушки, кухонные принадлежности и аксессуары в новогодней стилистике.

Костюм Деда Мороза и носки собаке и коту

Обязательный атрибут Нового года-2021 - маска. Но не карнавальная, как было раньше, а защитная, противоковидная. Маски тоже вошли в список востребованных товаров перед новым годом. Популярностью пользуются и семейные комплекты одежды, в которых часто устраивают новогодние фотосессии. Не теряют актуальности карнавальные наряды: костюмы Деда Мороза, одежда с новогодними принтами и праздничные платья для утренников.

Когда решили, в какой шубе папа будет превращаться в Деда Мороза, сын в зайца, а дочка в снежинку, можно и о себе позаботиться. Белорусские женщины заказывали для себя платья с рождественским принтом в винтажном стиле стоимостью около 30 рублей, а мужчины — футболки с оленями за 20 рублей. Кто сказал, что собаки и коты не носят одежду? Белорусы активно заказывали новогодние костюмы, шапки и даже носки питомцам.