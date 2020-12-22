В чем встречать 2021 год Быка: правильные цвета и модные стили в одежде

Встречать этот Новый год предпочтительно в одежде спокойных оттенков. Фото Анна Костенко. Модель Анастасия. Платье @d.o.t.studio

В эту новогоднюю ночь в силу обстоятельств многие из нас предпочтут оказаться дома, в кругу семьи. И это тот редкий случай, когда, облачившись в уютную домашнюю одежду, можно оказаться на пике моды.

О том, в чем рекомендуется встречать Год Белого Металлического Быка и что будет модно в ближайшее время, мы поговорили со стилистом Аленой Федорович.

Стилист Алена Федорович - о модных трендах сезона. Фото из личнго архива.

- Цвета для новогоднего наряда выбираем спокойные: все оттенки серого, голубого, бежевого, серебро и графитовый. Красные и другие яркие цвета, берущие на себя акцент, нежелательны. В приоритете пижамный стиль. Это могут быть как платья-комбинации, которые изящно смотрятся даже не на самых стройных фигурках, платья-кимоно со свободным Т-образным кроем, которые замечательно подходят для обладательниц пышных форм и способны спрятать любые недостатки фигуры, так и всевозможные пижамы. Добавьте сюда украшения - сережки, браслеты, броши, всевозможную бижутерию - и это будет очень красивый комплект для встречи Нового года в кругу семьи. Пижамы лучше выбирать однотонные: нежно-голубого, розового или белого цвета. Обратите внимание на красивые пижамки, отделанные страусиными перьями, стразами, пайетками - такие уже и белорусские производители начали выпускать. Есть еще варианты: нарядная блузка и абсолютно обычнае юбка или брюки. Это тоже актуально.

Пижамный стиль - оптимальный для встречи Нового года в кругу семьи. Фото Анна Костенко. Модель Александра Никитушкина. Платье @d.o.t.studio

- Ура, дома на Новый год можно устраивать пижамную вечеринку! Ну а если все-таки выходим в свет, что надеть?

- Бархатное платье. Или платье с пайетками, с бахромой, которая по-прежнему актуальна. Брючный костюм, который также может быть классикой, но с яркими акцентами в виде массивной бижутерии, расшитого топа или акцентной блузы - прекрасно подойдет для встречи Нового года! Главное, чтобы не было активных принтов - леопарда, зебры. Выбирая украшение, акцент следует делать на одной массивной вещи: если серьги длинные, крупные, то на шее - скромная тонкая цепочка, либо вообще ничего, а если ожерелье массивное, тогда можно обойтись без сережек или выбрать совсем мелкие.

Для выхода в свет - платье с пайетками! Фото Анна Костенко. Модель Александра Никитушкина. Платье @taya_by. Бижутерия @_luck_cherry_

- На чем сделать акцент мужчинам?

- На одежде спокойных тонов. И аксессуары - бабочки или галстуки, тоже в неагрессивных оттенках. Красиво и актуально будет выглядеть на мужчине сочетание серого и белого. Ярких, клетчатых костюмов желательно избегать.

- А цвет года? В тренде в 2021-м будет желтый? Это же то, что сейчас нужно - для поднятия настроения, оптимизма!

- По традиции институт цвета Pantone представляет свой прогноз самых модных цветов следующего сезона - 10 трендовых оттенков и пять нейтральных базовых. И один из них желтый. Да, действительно, этот цвет считается одним из самых позитивных и радостных в новом сезоне, он олицетворяет тепло и оптимизм.

Жизнерадостный желтый стал модным очень кстати - он добавит в нашу жизнь оптимизма. Фото printerest.com

Желтый великолепно сочетается с черным, серым, белым, синим, черно-белым горошком, полоской. Серый - еще один модный цвет сезона - выбирают люди уверенные в себе, самодостаточные, этот цвет символизирует интеллект, он универсален и актуален во все времена. Серый цвет обязательно присутствует в гардеробе делового человека. Но в выборе цвета стоит учитывать, что вам к лицу и в чем вы комфортно себя чувствуете.

БУДЬ В КУРСЕ!

Туфли на шпильке под спортивный костюм - писк моды

Алена Федорович рассказала о том, что будет в тренде в следующем году:

- Вещи-сети - юбки, блузки, платья. Их надевают на базовую основу (топ, платье) бежевого цвета. Колготки сеточкой уместны, если они надеты с юбкой ниже колена. А вот рисунок на колготках начиная с самого мелкого горошка приветствуется.

Сетка - это модно.

- Асимметрия, аппликации, надписи-лозунги на одежде.

- Прозрачность и мини.

Полупрозрачные вещи тоже в тренде.

- Спортивный костюм с туфлями на шпильке - писк моды. Нарядный спорт, коктейльные топы и смелые боди с вырезами.

- Обувь на платформе, обувь на плоском ходу, сапоги гармошкой, туфли на шнурках, вьетнамки, сандали и туфли Kitten heel, спортивная обувь ближе к классике.

- Ажурные вещи, вязанные крючком. Это может быть как целое платье, так и воротничок, надетый поверх простой водолазки.

- Джинсовый монохром: носить джинсы с рубашками из денима - хороший тон.

- Костюмы-двойки и костюмы-тройки, при этом жилет надевается под пиджак на голое тело или топ бандо, «Для брючного костюма самый актуальный цвет - белый. Причем такого же цвета предпочтительны и топ и обувь, - говорит Алена. - И костюм чуть приталенного силуэта».

- Бюстье, бра поверх рубашки.

- Летний, уютный трикотаж.

- Цепи в декоре одежды и аксессуаров.

- Все оттенки розового.

- Аппликация на одежде.

- Силуэт оверсайз остается, но он чуть-чуть подчеркивает линию талии.

- Жемчуг, украшения ручной работы и всевозможная массивная бижутерия. Для женщин с теплым оттенком кожи - из желтого металла, с холодным - серебристого.

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