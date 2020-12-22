С 1 января 2021 в Беларуси поднимут минималку до 400 рублей: у кого и как изменятся зарплаты

В начале 2020 года минималку определили на уровне 375 рублей, но в ноябре ее размер проиндексировали Фото: Виктор ПАЖИТОК

21 декабря правительство Беларуси приняло постановление об увеличении размера минимальной заработной платы. Решения кабинета министров уже опубликовано и вступит в силу с 1 января 2021-го. С этого дня размер минималки поднимут ровно до 400 рублей.

Напомним, 1 января 2020 года размер минимальной оплаты труда определили на уровне 375 рублей, однако инфляция в Беларуси в этом году уже превысила отведенный для нее Нацбанком предел в 5% и вполне вероятно побьет четырехлетний максимум. Именно по этой причине размер минимальной оплаты труда в ноябре был проиндексирован – тогда величину увеличили до 388 рублей 42 копеек. Получается, что прибавка к минималке с 1 января фактически составит 11 рублей 58 копеек

У каких работников в связи с этим в январе прибавится сумма «к выплате» в расчетном листе?

По закону, если работник отработал целый месяц и выполнил установленную месячную норму труда, то работодатель не имеет права заплатить меньше, чем размер минималки. При этом важно знать: сумма начисленной работнику заработной платы может оказаться ниже размера минимальной зарплаты, в таком случае наниматель обязан соблюсти государственную гарантию по оплате труда работников и должен произвести доплату до соответствующего размера минималки.

То есть с нового года меньше 400 рублей в Беларуси не получит ни один работник.

Напомним также, что в отличие от базовой величины, размер минималки никак не используется при расчете налоговых отчислений, штрафов и других платежей.

Это государственный минимальный социальный стандарт в области оплаты труда, ориентир для правительства, министерств и ведомств, которые на ее основе определяют уровень оплаты труда для разных, в том числе и бюджетной, сфер.

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