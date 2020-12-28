Акции протеста 2020 года в Беларуси в снимках фотографов «Комсомолки»: лучшие фото

Акция протеста у дома правительства. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Это уже вошло в историю: выборы президента Беларуси 9 августа 2020 года и последовавшие за ними массовые протесты.

Светлана Тихановская и Мария Колесникова обнимаются на избирательном участке, где только что Светлана приняла участие в голосовании. Избирательный участок №21, Минск, 9 августа 2020 года. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Минск вышел на улицы поздно вечером 9 августа. Люди направились к стеле "Минск - город-герой", где уже находился ОМОН с оружием и светозвуковыми гранатами.

Протестующие вышли к стеле "Минск - город-герой", что бы выразить своё несогласие с результатами президентских выборов. Минск, 9 августа 2020 года. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Девушка на импровизированной баррикаде. Минск, проспект Машерова, 9 августа 2020 года. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Раненый на акции протеста 9 августа. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Это место, как и район универсама "Рига" и станции метро "Пушкинская", еще не раз станет местом сбора мирных протестующих и жесткого противостояния с силовиками.

Протестующие на марше "Народная инагурация". Минск, проспект Победителей, 27 сентября 2020 года. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Протестующие возле торгового центра "Рига". Минск, 11 августа 2020 года. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Одно из задержаний в первые дни протестов. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Первой скрипкой в мирных протестных акциях часто выступали женщины. Они выходили в город с цветами и пытались убедить людей в форме не применять силу. В августе на протесте возле Дома правительства некоторые даже обнимались с военнослужащими из оцепления и дарили им цветы.

Девушки дарят цветы солдатам у Дома правительства. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Девушки обнимаются с силовиками, в ответ на опущенные щиты. Минск, Дом правительства, 14 августа 2020 года. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Женщина против силовиков. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В сентябре на акции в центре Минска женщины уже становились в сцепку, чтобы противостоять задержаниям.

Силовики задерживают женщину на "Женском марше". Минск, Комаровский рынок, 26 сентября 2020 года. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Женщина обращается к представителям силовых структур на "Марше пенсионеров". Минск, ул Немига, 30 ноября 2020 года. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Акция протеста в Минске. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Свое слово сказали в протестах сказали спортсмены. Они организованно выходили на марши и заявили о создании свободного объединения.

Часть спортсменов заявила, что поддержит требования протестующих, и объединилась в свою организацию. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Родственники показывают фотографии своих близких парню, только что вышедшему на свободу из СИЗО. Жодино, 13 августа 2020 года. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Марши августа-сентября были самыми массовыми.

Протестующие на проспекте Независимости. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Силовики держат в оцеплении девушек на марше протеста. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Протестующие против силовиков на проспекте Независимости. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Протестующий стоит перед кордоном силовиков на "Марше справедливости". Минск, проспект Независимости, 20 сентября 2020 года. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Протестующий с плакотом на марше "Народная инагурация". Минск, улица Богдановича, 27 сентября 2020 года. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Силовики загружаются в спецтранспорт. Минск, МКАД, 1 ноября 2020 года. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Силовики у Дворца республики. Фото: Павел МАРТИНЧИК

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