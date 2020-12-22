С 1 января 2021 планируют увеличить размер базовой величины: вот какими станут штрафы, тарифы и пошлины

Уходит год Крысы, а вместе с ним и ставшие привычными размеры обязательных платежей и пошлин Фото: Виктор ПАЖИТОК

Если с минималкой все уже понятно – ее правительство точно увеличит до 400 рублей с 1 января 2021 года, - то с размером базовой некоторая неопределенность еще остается. Ясно только одно: она точно вырастет, ведь в сторону увеличения ее традиционно пересматривают каждый раз в начале года. Сегодня базовая величина - 27 рублей, однако как планируют в Минфине, с 1 января 2021 года она подрастет на 2 рубля и составит 29 рублей. Такую информацию получил TUT.BY в Минфине.

Два рубля прибавки - это совсем немало: в предыдущие годы базовую повышали максимум на рубль-полтора.

Напомним, что базовая величина – это ставка, к размеру которой привязан целый ряд платежей – штрафов, пособий, нотариальных тарифов, госпошлин, которые уплачиваются при обращении в судебные органы, ЗАГС и пр.

ЧТО ПОЧЕМ?

ШТРАФ ЗА ПЬЯНУЮ ЕДУ СОСТАВИТ 2900 РУБЛЕЙ

Мы решили посмотреть, как изменяться некоторые тарифы и штрафы в будущем году.

29 рублей с 1 января придется платить за выдачу нового паспорта и за регистрацию брака, еще дороже обойдется развод: 116 рублей вместо сегодняшних 108 рублей.

14,5 рублей (сегодня - на рубль дешевле) составит штраф за безбилетный проезд в городском общественном транспорте. Если поймают без билета в пригородном транспорте, то раскошелиться придется на 20,3 рубля (сегодня 18,9 рубля). На два рубля (с 27 до 29) подорожает безбилетный проезд в транспорте междугороднем.

За сквернословие - нецензурную брань в общественных местах - с нового года будут штрафовать на сумму от 58 до 870 рублей (сейчас — от 54 до 810 рублей), штраф за курение в запрещенных местах увеличится до 116 рублей (сейчас его максимум - 108 рублей)..

Если эти суммы изменения некоторых могут не особо впечатлить, то, например, штраф за шум и вибрацию в период с 23 до 7 часов с 1 января составит ни много ни мало 870 рублей (сейчас - 810 рублей). Такой же штраф будет взиматься и за самовольную перепланировку жилья (но это только в том случае, если не были изменены несущие конструкции).

Подорожает до 2900 рублей вождение в нетрезвом виде (сегодня максимум составляет на 200 рублей меньше плюс лишение водительского удостоверения).

Пропорционально вырастут штрафы за езду на скорости, выше допустимой: при превышении от 10 до 20 км/ч штраф вырастет с 27 до 29 рублей.

Если поймают на превышении от 20 до 30 км/ч, то заплатить придется 87 рублей (сейчас - на 6 рублей дешевле), более 30 км/ч – до 290 рублей (сейчас максимум составляет 270 рублей).

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