Посмотрите, как в Минске прошел молодежный бал

Молодежный бал во Дворце прошел второй год подряд. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Минский городской дворец детей и молодежи второй раз принимает новогодний бал, в котором участвуют старшеклассники школ, студенты, учащиеся колледжей. Событие получило название Бала-маскарада во Дворце.

Праздник прошел в зимней атмосфере. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Некоторые участники бала были в масках. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Были на балу и герои не очень-то напоминающие о классических танцах. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В прошлом году в танцах кружились 100 пар, и в этом году число не менее впечатляющее. Раз бал, значит во дворце, а если есть дворец, значит должен быть и зал, украшенный к Новому году гирляндами и блестками, елками и игрушками.

На балу не только танцевали пары, но и пел хор. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Пары кружились на паркете Мраморного зала. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Картинки с бала. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Кто эти молодые юноши и девушки, танцующие старинные и современные танцы? Судя по тому, что не побоялись мазурки и полонеза – они не из робкого десятка. Через «сито» отбора нужно было еще пройти: учиться без хвостов, иметь интересные увлечения – спорт, музыка, творчество. Кто-то из них танцевал в детстве в самодеятельных коллективах, а кто-то попробовал себя в этом непростом деле лишь пару месяцев назад и научился.

Танцы были знакомы многим участникам, которые занимаются в различных коллективах и студиях. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

И еще о героях вечера. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Бал проходил в Мраморном зале дворца. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Смотрятся пары чудесно – платья в пол и прически на девушках, темные костюмы и бабочки на юношах. И у всех глаза горят. Такой бал бывает раз в жизни.