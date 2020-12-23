Коронавирус в Беларуси, последние новости на 23 декабря 2020 года: простое природное средство против COVID-19 и особенности нового штамма коронавируса

Осень в Беларусь пришла вторая волна коронавируса - и пока не собирается уходить. Фото: Дарья ПУТЕЙКО

В Беларуси

По последним опубликованным данным, в Беларуси зарегистрированы 177 274 человек с положительным тестом на COVID-19, за последние сутки добавилось 1 858 официально подтвержденных случаев. Умерли еще восемь человек, у которых был коронавирус. Всего за период распространения инфекции в стране умерли 1 341 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

По состоянию на 22 декабря выздоровели 154 807 пациентов с диагнозом COVID-19, из них за сутки выписаны 1 877 пациентов. За сутки в лабораториях выполнено 8 тыс. 306 тестов. Это самая маленькая цифра с 6 октября – то есть за 2,5 месяца. Всего в стране с начала пандемии проведено 3 млн. 803 тыс. 118 тестов на коронавирус.

Ученые нашли природное средство, уничтожающее COVID-19: мы знаем его по микстуре от кашля

Ученые нашли растение, которое может бороться с коронавирусом. Это солодка. В ее корнях содержится глицирризиновая кислота, которая способна подавлять ковид. Экстракт корня солодки разводили в различных дозах и добавляли в сто 50-процентных инфекционных доз коронавируса. Препараты выдерживали в течение часа при температуре 37 градусов.

Водный экстракт корня солодки показал нейтрализующий эффект при концентрации 0,5-1 мг/мл — более низкой, чем в чае из этого растения. Авторы исследования полагают, что напиток может быть эффективен при лечении от коронавируса, сообщает агентство.

Экстракт корня солодки известен практически каждому – на его основе готовят легкую микстуру от кашля. Содержащиеся в нем вещества легко переносятся человеком. Ученые продолжат исследования влияния корня солодки на ковид.

В некоторых областях Беларуси уже более недели не увеличивается число пациентов с пневмониями

Глава Минздрава Дмитрий Пиневич рассказал, что в некоторых областях Беларуси уже более недели не увеличивается число пациентов с пневмониями:

- Мы наблюдаем за тем, что уже больше недели в некоторых регионах, среди которых Могилевская, Витебская и Брестская, не растет число пневмоний. Исходя из этого, нет необходимости держать тот коечный фонд, который был сформирован для пациентов с коронавирусом. В больницах данных регионов уже постепенно возобновляется режим работы. Что касается других регионов, то по ним пока торопиться не стоит, - заявил Пиневич.

Доктор Комаровский объяснил, как защититься от нового штамма коронавируса

Врач и телеведущий Евгений Комаровский пояснил: данные о том, что новый штамм на 70% заразнее предыдущих, нужно еще проверить и подтвердить. Пока зафиксировано небольшое количество случаев, поэтому о повышенной заразности судить сложно. Комаровский отметил, что на это могли повлиять разные факторы (от погоды до индивидуальных особенностей пациентов)

Он рассказал, что высокий уровень заразности значит, что человеку нужно получить меньшую дозу вируса, чтобы заболеть.

– Что надо сделать, чтобы уменьшить вероятность вдохнуть большое количество вирусов: использовать маски, держаться подальше от людей, не находится в помещениях, где много народу и мало кислорода, то есть где нет вентиляции воздуха, – напомнил Комаровский.

По словам медика, для защиты от нового штамма коронавируса достаточно придерживаться тех рекомендаций, которые уже есть.

В ВОЗ рассказали, что известно об опасности нового штамма COVID-19

Директор программы ВОЗ Майкл Райан рассказал, что известно о новом штамме коронавируса. Мутировавший вирус был сначала выявлен в Великобритании, а недавно и в Дании, Нидерландах и Австралии.

По словам Райана, у ВОЗ нет исчерпывающей информации или доказательств того, что новый штамм коронавируса усиливает тяжесть течения заболевания. Также нет необходимости менять стратегию борьбы: «Правила не меняются вне зависимости от разновидностей коронавируса», - добавил чиновник ВОЗ.

Также он заметил, что некоторые государства смогли в режиме реального времени отследить мутацию вируса. И это является позитивным событием в глобальном здравоохранении. Как нет и ничего чрезвычайного в самом факте появления нового штамма коронавируса.

- Важно обеспечивать прозрачность происходящего, очень важно рассказывать общественности. Но также важно понять, что это нормальная часть эволюции вируса, - прокомментировал Майкл Райан.

Однако говоря о введении некоторыми государствами ограничений на поездки, он подчеркнул, что возможно проявление излишней осторожности при оценке рисков.

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