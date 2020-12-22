Первыми прививку от коронавируса в Беларуси получат медики и учителя

Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы. Фото: БелТА

По словам президента, чтобы провести масштабную вакцинацию от COVID-19, Беларусь может пойти двумя путями. Первый - разработать собственную вакцину.

"Есть ученые, есть наработки, есть школа - надо этим заниматься. На что выйдем, я вас хочу сегодня послушать, чтобы зря не тратить деньги. Поэтому собственными белорусскими вакцинами заниматься будем".

Президенту доложили, что на решение этой задачи уже нацелены ведущие сотрудники и ученые в сферах вирусологии, иммунологии, генетики, клеточной инженерии. Параллельно идет поиск поставщиков для закупки оборудования.

Второй вариант вакцинации - локализации производства зарубежных разработок. Лукашенко поинтересовался, в частности, на каком этапе совместный проект холдинга "Белфармпром" и российского Национального исследовательского центра имени Гамалеи.

"Однако вне зависимости от того, выйдем ли мы на производство вакцины в разумные сроки или нет, хочу, чтобы общество знало: страна будет обеспечена вакциной и каждый желающий сможет иметь к ней свободный доступ", - цитирует БелТА президента.

По словам Лукашенко, в первую очередь будут привиты наиболее уязвимые слои населения: пожилые люди, медики, учителя, торговые работники: "Для этого мы всегда найдем средства, и обязаны это сделать".

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