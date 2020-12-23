– С одной стороны удовлетворение есть, все усилия не прошли даром. И все-таки восторжествовал здравый смысл. По сути, оно того не стоило, но у меня выхода другого не было – только бороться. Жаль, что я эту огромную энергию – эмоциональную, интеллектуальную, физическую, материальную – просто потратил на борьбу с буквоедством вместо того, чтобы потратить ее на больного отца, – рассказывает «Комсомолке» Веслав Соколовский.Об истории 39-летнего Веслава из Барановичей мы уже писали. Он почти 15 лет ухаживал за тяжело больным отцом, недееспособным инвалидом I группы. Ему платили за это пособие.В 2014 Веслав решил получить высшее образование на филфаке БГУ. Платить за учебу у него возможности не было, поэтому его интересовало бюджетное отделение. Поскольку на заочку зачислить могут только тех, кто работает по специальности, в университете Веславу предложили компромисс: поступить на дневное, но учиться по индивидуальному плану. Так можно было уход за отцом совместить с учебой.Только оказалось, что так нельзя: получать деньги из бюджета сразу и в виде пособия, и в виде стипендии и бесплатного обучения. Поэтому в прошлом году Веславу выставили иск почти на 10 тысяч рублей. Государство потребовало вернуть пособие, которое мужчина получал во время учебы в университете. Хотя к этому моменту Соколовский уже отчислился из вуза, потому что здоровье отца ухудшилось и он требовал больше внимания.- Причем я деньги должен был вернуть и за то время, когда находился в академическом отпуске. Это полный абсурд! – до сих пор недоумевает, как так получилось, Веслав.«Имеет место пробел в законодательстве»Суд в Барановичах в 2019 году удовлетворил иск управления по труду и соцзащите. Мужчина обжаловал его в Брестском областном суде. Там коллегия по гражданским делам решила, что взыскивать деньги еще и за академический отпуск – несправедливо, и уменьшила сумму до 7000 рублей. Но и с этим Веслав не согласился – и пошел в Верховный суд.- Судом не дана оценка тому обстоятельству, что возникновение спора связано с отсутствием четкой законодательной регламентации порядка получения образования лицом, осуществляющим уход за инвалидом I группы, - говорится в протесте Верховного суда, подписанном зампредом суда Андреем Забарой.То есть Верховный суд признал, что однозначно оценить ситуацию, в которой оказался Веслав Соколовский, нельзя, и постановил отменить все прежние решения и рассмотреть дело заново.Новое заседание назначили на 18 декабря 2020 в Барановичах. Несмотря на протест Верховного суда, истец - управление по труду и соцзащите - выступил с теми же требованиями: все-таки взыскать с Соколовского десять с лишним тысяч рублей. Но в этот раз суд стал на сторону ответчика.- Суд полагает, что в данном конкретном случае имеет место пробел в законодательстве, - говорится в решении суда города Барановичи, которое вынесла судья Светлана Снежко.Кроме этого, суд применил так называемый поворот исполнения судебного постановления. Государство должно вернуть Веславу те деньги, которые с него уже успели взыскать – а это 304 рубля 53 копейки.Признали, что житель Барановичей столкнулся с несовершенством закона, и депутаты Палаты представителей. Веслав Соколовский получал ответы от Игоря Марзалюка, председателя комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Геннадия Давыдько, а также от депутата от Барановичского округа Людмилы Жолнерчик.- Инициировано рассмотрение поднимаемых вами вопросов совместно с Министерством юстиции, Министерством образования, Министерством труда и социальной защиты, а также Барановичским райисполкомом, - говорится в ответе Геннадия Давыдько.То есть ситуация Веслава Соколовского сподвигла депутатов поднять вопрос об изменениях в законодательство. Они должны помочь таким, как Веслав, реализовать конституционное право на бесплатное высшее и среднее специальное образование и не лишиться пособия по уходу за инвалидом.- Получается, я создал прецедент. Они открытым текстом пишут, что нужно изменять законодательство именно в той части и таким образом, как я предложил, - комментирует мужчина.Увы, этой осенью тяжело больной отец Веслава Соколовского ушел из жизни.- Конечно, у меня в планах закончить образование, мне всего один курс остался. Нужно получить диплом, профессию – и как-то жить дальше. Но я пока об этом даже не думаю. Мне очень больно, что потерял отца – и что эта бюрократическая победа досталась мне такой ценой, - заключает Веслав.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Я не спихиваю отца-инвалида на плечи государства. Но когда мне учиться? За что мне жить?»С мужчины потребовали более 10 тысяч рублей за то, что он одновременно получал стипендию в вузе и пособие по уходу за инвалидом (читать далее)ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «Я не спихиваю отца-инвалида на плечи государства. Но когда мне учиться? За что мне жить?»С мужчины потребовали более 10 тысяч рублей за то, что он одновременно получал стипендию в вузе и пособие по уходу за инвалидом (читать далее)