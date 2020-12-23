Спасенного недавно из колодца в Лиде котенка назвали Димкой - в честь его главного спасителя. Напомним, животное подняли с 7-метровой глубины. Подробности того, как это происходило, «КП» рассказала волонтер местного движения «ЗооЛида» Лидия Кондратович:- В тот день одна из медработниц шла со смены и услышала в колодце на территории больницы мяукание. Обратилась к своему руководству, но там решили, что МЧС на такой вызов не поедет, на том все и закончилось. Неравнодушная женщина рассказала о случившемся коллеге, а та позвонила волонтеру Марине Холевинской. Тогда уже она, со своего телефона, позвонила в МЧС и лично попросила ребят помочь спасти котенка.Встречала спасателей Лидия, чтобы показать тот самый колодец:- В этот момент подошел мужчина, рабочий в больнице, и сказал, что котенок пищит там уже три дня… Мужчина сказал, что работники заглянули в колодец, увидели, что он глубокий, и поняли, что достать животное не смогут. Так и оставили.По словам Лидии, котенок был в колодце почти полностью в воде - лишь передними лапками опирался на мусор, который был внизу, и ничего не ел.- Крыша колодца не снимается - пришлось лезть в него через узкую дверь. Ребята спустились на тросах и достали котенка. Мы осмотрели бедняжку: у него инфекция и травмированы задние лапы, сильное истощение и переохлаждение, - добавила Лидия.Она завезла котенка в клинику: если лапки восстановятся, то на лечение от инфекции уйдет около недели. А если придется лечить лапки - чтобы они не отказали, то времени понадобится гораздо больше.Сейчас Димка нуждается в передержке, новом доме и оплате лечения и пребывания в стационаре.- Большая благодарности ребятам 1-го караула ПАСЧ-1 Лидского РОЧС: начальнику караула Дмитрию Голубовичу, а также Валерию Неверовскому, Андрею Вербелу и Дмитрию Гемзе. Спасибо, что не отказали в помощи! - благодарят волонтеры.Группа волонтеров в Лиде помогает бездомным животным, поскольку в городе нет для них приюта. Движение существует благодаря поддержке неравнодушных людей.