Находясь в Польше, глава римско-католической церкви в Беларуси, архиепископ Тадеуш Кондрусевич подал прошение об отставке. Напомним, он с августа 2020 находился за границей - его не впускали в страну, ссылаясь на проблемы с документами. А Александр Лукашенко заявил, что Кондрусевич получал инструкции, как разрушить наше государство. Лишь после дипломатического вмешательства Ватикана Кондрусевич все же вернулся на родину 24 декабря. Он возглавит торжественные рождественские службы в Кафедральном и Красном костелах Минска.Но что, если процесс отставки, о которой заявил митрополит, действительно запущен? «Комсомолка» разбиралась, кто может стать новым митрополитом католической церкви в Беларуси. Само собой, мы рассматривали священников, служащих в нашей стране.Когда Тадеуш Кондрусевич уйдет на пенсию?В связи с вынужденным отсутствием в стране, некоторые связали заявление Кондрусевича с этой ситуацией. Но прошение об отставке, которое Тадеуш Кондрусевич направил папе римскому Франциску - это, можно сказать, формальность. Так предписывает сделать каноническое право католической церкви. Достигнув 75-летнего возраста, все епископы направляют в адрес святого отца просьбу о выходе на пенсию. Кондрусевичу 75 исполнится 3 января 2021.Ватикан может отпустить епископа на пенсию с должности митрополита, но оставить за ним право служить в своей епархии как обычный епископ.Почему именно Кондрусевич – митрополит и архиепископ?В Беларуси есть 4 епархии (диоцезии) католической церкви: Минско-Могилевская, Витебская, Гродненская и Пинская. Все они вместе в пределах всемирной католической церкви представляют из себя так называемую церковную провинцию - белорусскую метрополию. В метрополии есть главная кафедра. В Беларуси она находится в столичной Минско-Могилевской епархии, которую с 2007 года возглавляет Тадеуш Кондрусевич (до него во главе митрополии стоял кардинал Казимир Свёнтек). Таким образом, Кондрусевич не только епархиальный епископ, но и митрополит. Или архиепископ - глава архиепархии, то есть епархии.Это не значит, что все остальные епархии подчиняются Тадеушу Кондрусевичу. Епископы, которые стоят во главе диоцезий, держат ответ непосредственно перед апостольской столицей, то есть Ватиканом. Митрополит не может руководить другими епархиями, кроме своей, но несет за всех ответственность перед святым престолом.Кто может стать новым митрополитом в костеле Беларуси?Ответ на этот вопрос знают только в Ватикане. Согласно кодексу канонического права, должность епископа епархии наследует генеральный викарий. Если по какой-то причине это невозможно, то Ватикан может назначить своего апостольского администратора.В теории, митрополитом может стать любой епископ из тех, которые есть в стране. В Беларуси на данный момент 8 действующих епископов. Расскажем о них подробнее.Юрий Кособуцкий – епископ-помощник и генеральный викарий Минско-Могилевской диоцезииИменно он заменял Тадеуша Кондрусевича все эти 4 месяца. Юрию Кособуцкому 50 лет, он родом из Молодечно. Епископское посвящение получил в 2014 году. Кособуцкий публично заявлял про преследование костела в Беларуси из-за того, что Кондрусевича не пускают на родину, а выход из Красного костела перекрывал ОМОН.Его проповедь во время службы за потерпевших от насилия в Красном костеле назвали исторической и встретили овациями, хотя в костеле так не принято.– Трагедия народа, которая сейчас происходит в нашей стране, показала нам, кто есть кто. Но как эта трагедия, этот кризис объединил людей! На нас давят, но мы сами становимся другими. Пути назад нет. Но есть много добра для каждого из нас. Это наша солидарность, - говорил в своей проповеди 6 сентября в Красном костеле Юрий Кособуцкий.Юрий Кособуцкий ведет свою страничку в Фейсбуке.Александр Яшевский – епископ-помощик Минско-Могилевской диоцезииЕпископу Яшевскому 46 лет, это самый молодой епископ в Беларуси. Он родом из Сморгони. Принял монашеские обеты в ордене салезианцев Дона Боско (SDB). Сейчас Александр Яшевский служит в Могилеве. Епископом стал в 2015 году. А еще среди всех белорусских епископов он первым появился онлайн - еще в 2016 году завел себе страничку в Фейсбуке.Рождественскую службу в костеле, которую будут транслировать по телевидению в ночь на 25 декабря, возглавит именно Александр Яшевский.Казимир Великоселец - вспомогательный епископ Пинской диоцезииНа данный момент самый старший епископ в Беларуси - в мае 2020 отметил 75 лет. Родом он из Пружанского района. Казимир Великоселец тоже просил папу Франциска об отставке, но продолжает выполнять свои обязанности. Посвящение в епископы получил в 1999 году от кардинала Казимира Свёнтека. Сейчас он служит в Гомеле.Александр Кашкевич - епископ ГродненскийЕпископу Кашкевичу 71 год, он родом деревни под Вильнюсом. Епископом стал в 1991 году - и с тех пор постоянно служит в Гродненской епархии. До этого какое-то время служил в костеле Святого Духа в Вильнюсе, а Тадеуш Кондрусевич был в это время там викарием.Иосиф Станевский - епископ-помощник Гродненской диоцезииЕму 51 год, родился недалеко от Гродно. Епископом стал в 2013 году. Специалист в области канонического права. Практически всю жизнь служит на Гродненщине.Олег Буткевич - епископ ВитебскийЕпископу 48 лет, родился в Браславе. В 2014 году получил посвящение в епископы. Олег Буткевич заступался за арестованного ксендза Вячеслава Борка из Россон и просил прощения у тех, кто мог неверно истолковать послание ксендза на своей личной странице в Фейсбуке.Антоний Демьянко - епископ Пинской епархииЕму 60 лет, родом Столбцовского района. В 1998 году Казимир Свентек посвятил его в епископы, с 2012 Антоний Демьянко стал епископом Пинска.Весной этого года курия Пинской диоцезии просила о молитве за своего ординария, поскольку он попал в больницу из-за проблем с сердцем. Недавно епископ вернулся к своим обязанностям.