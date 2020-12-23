Как сообщает пресс-служба Александра Лукашенко, 22 декабря он подписал указ №482, который, в свою очередь, вносит изменения в указ № 27 от 18 января 2019 года «Об оплате труда работников бюджетных организаций».Нововведения, как сообщается, направлены «на восстановление стимулирующей функции премиальных выплат, а также усиление социальной защищенности работников при уходе в трудовой отпуск за счет повышения размера такой социальной гарантии, как единовременная выплата на оздоровление».ЧТО, КОГДА И КАК ИЗМЕНИТСЯ В ОПЛАТЕ ТРУДА БЮДЖЕТНИКОВВо-первых, вырастут размеры средств, направляемых на премирование. Увеличение существенное: с 5% до 20% от суммы оклада работника бюджетной сферы. Правда увеличение случится не с самого начала наступающего года, а только с 1 июля 2021 года.Во-вторых, определена новая величина единовременной выплаты на оздоровления, которую бюджетники чаще всего получали перед отпуском. Раньше она составлялась 0,5 оклада, а по новому указу повышается до 1,0 оклада. Но это тоже произойдет, что называется, «не завтра» - данное нововведение вступит в силу только через год - с 1 января 2022 года.К слову, как мы писали ранее, зарплаты у бюджетников вырастут уже очень скоро, но по другой причине. 1 января 2021 года изменяется еще один показатель - базовая ставка, которая применяется при оплате труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций. Сегодня базовая ставка составляет 185 рублей, но уже совсем скоро (соответствующее постановление правительства уже принято) ее размер увеличится до 195 рублей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕИ это не единственные изменения в экономике и социальной сфере, которые нас ждут - вот здесь: вырастет минимальная зарплата и базовая величина (а вместе с ней и штрафы)