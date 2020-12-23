20 декабря сыну теннисистки - Лео - исполнилось 4 года. Это уже тот возраст, когда он может сказать «Мама – ты королева!». Лео взрослел, а Виктория расцветала вместе с ним.В этом году она поднялась в рейтинге с 50-го на 13-е место, выиграла турнир в Нью-Йорке, впервые за семь лет дошла до финала турнира «Большого шлема» - US Open, обыграв по дороге Серену Уильямс.А ведь после родов она никак не могла вернуться в элиту, и год назад, измученная судами со своим бывшим бойфрендом за ребенка, даже собиралась завершить карьеру. К счастью, этого не случилось и Азаренко снова идет к вершине.Еще в 2019-м она рассуждала как и мамой быть примерной, и в теннис на высочайшем уровне играть:«Я думала, что все будет немного как в сказке, – на самом деле нет. Но в любом случае это лучшее, что когда-либо со мной случалось. Мне нравится вызов, который мне бросает жизнь матери. Бывает страшно, потому что ты несешь полную ответственность за другого человека, и параллельно пытаешься делать свою работу, которую я очень люблю. Это непросто, но я стараюсь нащупать баланс и, надеюсь, стать хорошим примером», - цитирует Викторию sports.ru.Судя по всему, Виктория нашла баланс. Победы прибавляются, сын растет.