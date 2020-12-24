Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич сообщил, что в январе в Беларуси начнется вакцинация от COVID-19. Что мы знаем о российской вакцине «Спутник V», которой белорусов и будут прививать?Разработана в рекордные срокиВакцина «Спутник V» была разработана в московском институте эпидемиологии им. Н.Ф. Гамалеи за пять месяцев. Она стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Зарегистрировали ее в России до окончания испытаний, когда препарат был введен только грызунам и приматам. Позже эту прививку получили 76 человек. Российский Минздрав объявил, что высокие титры антител к COVID-19 выработались у всех добровольцев, а серьезных осложнений не было ни у кого.Создана на основе аденовирусаРекордные сроки регистрации разработчиков и их единомышленников не смутили - уверенность в эффективности «Спутника» они объяснили тем, что вакцина создана на известной и отработанной учеными платформе - на основе аденовируса. Как раз над этой основой работали не один год и успешно использовали ее при создании вакцины от лихорадки Эбола.В ней нет ни живых, ни убитых вирусов- «Спутник» - вакцина, полученная методом генной инженерии. Она не содержит ни живых, ни убитых патогенов. Только фрагмент расшифрованного генома вируса, встроенный в безопасный носитель.Белорусы участвовали в испытаниях вакцины «Спутник V»Об этом договорились президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко еще в конце августа. Потом они не раз подтверждали эти намерения. В итоге, частично исследования действительно прошли и в Беларуси. Наша страна подключилась к последнему - третьему - этапу клинических испытаний. В октябре первые пациенты из числа добровольцев привились новой вакциной. Всего в испытании участвовали 100 человек. Итоги подведут весной - добровольцы наблюдаются в течение 180 дней с момента первой вакцинации.Этой вакциной привился премьер-министр БеларусиРоман Головченко официально стал первым белорусом, привившимся от коронавируса российской вакциной. Прививку он сделал 3 сентября после встречи с российским премьером Мишустиным, а буквально на следующий день, как сообщала пресс-служба главы правительства, был на работе и хорошо себя чувствовал.Российская вакцина уже зарегистрирована в БеларусиНа регистрацию в Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении вакцина «Спутник V» была подана в ноябре, когда после начала ее клинических испытаний в Беларуси прошло чуть больше месяца. Для оценки материалов регистрационного досье вакцины была создана экспертная группа, в которую вошли представители Центра экспертиз, ведущие белорусские инфекционисты и сотрудники республиканских научно-практических центров. После всестороннего изучения материалов было принято решение зарегистрировать вакцину и разрешить ее применение на территории Беларуси. Для «Спутника» наша страна стала первым зарубежным государством, официально зарегистрировавшим вакцину на своей территории.200 тысяч человек получат прививку от коронавируса бесплатноДмитрий Пиневич сообщил, что на первом этапе планируется привить 200 тысяч человек - медработников, учителей, работников торговли и других сфер, где неизбежен контакт с большим количеством людей. Они получат вакцину бесплатно. Начнется вакцинация в январе 2021 года.«Спутник V» могут производить и в БеларусиМинистр здравоохранения рассказал журналистам, что рассматриваются все варианты по поставкам других вакцин.- Но работа с российскими коллегами является приоритетной, тем более мы работаем по возможной локализации производства вакцины на территории республики, - сказал Дмитрий Пиневич.А еще раньше премьер-министр Роман Головченко говорил БелТА, что возможно и частичное производство в Беларуси - в частности, фасовка. Тем временем президент Александр Лукашенко подчеркнул, что каждый человек в Беларуси получит к вакцине от COVID-19 свободный доступ, независимо от сроков, в которые наладят производство вакцины в стране.Кстати, белорусы работают и над собственной вакциной от коронавируса. На ее разработку, по оценке специалистов Национальной академии наук, понадобится до трех лет: от создания прототипа вакцины до завершения клинических испытаний. По словам Александра Лукашенко, сейчас прорабатываются три варианта того самого прототипа. В основе - анализ состояния иммунитета организма после перенесенной пневмонии.А В ЭТО ВРЕМЯТихановская обсуждает поставки в Беларусь европейской вакциныПо информации пресс-службы экс-кандидата в президенты Республики Беларусь, с европейскими структурами, Европейской комиссией и немецким правительством обсуждается вопрос поставки вакцины и прививок для врачей Беларуси, которые работают с COVID-пациентами. Вакцину в Беларусь можно поставить как из Германии, оригинальную, так и произведенную в Литве или Польше по рецептуре немецкой компании Pfizer, уточняется в сообщении.- Нынешний бюджет Евросоюза, выделенный на помощь Беларуси, позволяет организовать эти поставки, - говорится в сообщении. Но на это требуется согласие официального Минска, который нацелен на российскую вакцину.- Светлана Тихановская обсуждает поставки европейской вакцины, которая произведена в соответствии с международными стандартами. Это даст возможность людям и специалистам медицинской сферы самим делать выбор, - сообщает пресс-служба.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКто не побоялся поучаствовать в испытаниях новой вакцины?