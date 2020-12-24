Правительство утвердило график переноса рабочих дней в 2021 году. Согласно нему, сделают выходными всего два дня в году с отработкой в другой выходной: пятницу, 8 января перенесут на субботу, 16 января, а понедельник, 10 мая - на субботу, 15 мая. Такие переносы действуют в стране по умолчанию, но любой наниматель вправе не переносить выходные или переносить их на другое время.В 2021 году будет дважды по три и по четыре выходных подрядМногие государственные праздники в 2021 году приходятся на выходные. Например, день Независимости (3 июля) и католическое Рождество (25 декабря) будем отмечать в субботу, а 9 мая и 7 ноября – в воскресенье. Новый выходной без отработки - 2 января, тоже выпадает на субботу.Но есть и хорошие новости. Новый год (1 января) приходится на пятницу, значит, отдыхать будем три дня – с 1 по 3 января. Православное Рождество (7 января) будем отмечать в четверг. Поэтому пятницу 8 января Совмин объявил выходным днем с отработкой его в субботу 16 января. Итого – четыре выходных дня подряд (7-11 января).Международный женский день 8 Марта в следующем году мы будем праздновать в понедельник, а значит, нас ждут три подряд выходных (6-8 марта) без отработок.Православная Пасха в 2021 году пройдет в воскресенье, 2 мая, а католическая – в воскресенье, 4 апреля. На девятый день после православной Пасхи (во вторник, 11 мая) - Радуница, день поминовения предков, объявленный выходным. Из-за этого понедельник 10 мая тоже будет выходным, отрабатывать который мы будем в субботу, 15 мая.Рабочий день перед праздником сокращается на часПо закону, работа в день, предшествующий государственному празднику или праздничному дню, сокращается на час. Даже у работающих на неполную ставку и совместителей. Даже если праздник выпадает на субботу, которая и так выходной день (в 2020 году это 3 июля и 25 декабря), рабочий день накануне, то есть в пятницу, все равно сокращенный. Но если праздник в воскресенье, как будет 9 Мая, то пятница - последний рабочий день недели - будет обычной по продолжительности. А сокращенный рабочий день в этом случае у тех, кто трудится в субботу.За работу в выходные и праздники положена повышенная зарплата или выходнойНекоторые категории работников (например, врачи, продавцы, охранники или спасатели) не могут позволить себе отдыхать в праздники. Но тем, чья смена выпадает на рабочий или праздничный день, за каждый час работы положена повышенная оплата или выходной (на выбор самого работника). Для работников со сдельной оплатой труда доплата не может быть ниже сдельных расценок, для работников с повременной оплатой - часовых тарифных ставок (окладов). Если же работа в госпраздники и праздничные дни выполнялась сверх месячной нормы, работнику по его желанию помимо доплаты предоставляется другой неоплачиваемый день отдыха (ст. 69 ТК).А как быть с переносами тем, кто в отпуске или на больничном?На них переносы не распространяются. Ведь если вы не могли быть на работе в тот день, который переносится, то и отрабатывать его и не надо. Например, у вас трудовой отпуск с 4 по 12 января. В субботу, 16 января, когда все будут трудиться за 8 января, вам на работу выходить не надо, потому что 8 января у вас отпуск, вы работать и так не были должны. То же самое происходит, если работник заболел.Кстати, если праздник попадает на трудовой отпуск, то он в число календарных дней отпуска не включается и не оплачивается. Если отпуск у вас с 1 по 14 июля - фактически это 14 дней, но отпускных вы получите за 13 календарных дней. Потому что в этот период попадает 3 июля (суббота). И здесь совсем не важно, что праздник пришелся на субботу, когда все и так не работают.А вот на социальные отпуска это не распространяется. То есть, если в этот период вы возьмете отпуск за свой счет, то продолжительность его будет все-таки 14 дней, и праздник учтется.КСТАТИБелорусы просили у властей сделать выходными 31 декабря и 2 января. Многие экономисты также говорили, что экономика от этого не пострадает: люди все равно будут увлечены праздником, поэтому производительность труда упадет. А уже практически за праздничными приготовлениями Совмин рассказал, что «трудовые коллективы» выступили против выходного дня 31 декабря, а вот 2 января действительно в итоге сделали выходным без отработки.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕС 1 января 2021 в Беларуси поднимут минималку до 400 рублей: у кого и как изменятся зарплатыУзнали также, повлияет ли на расчет налоговых отчислений, штрафов и других платежей (читать далее)