24 декабря председатель Конференции католических епископов Беларуси, митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич вернулся на родину спустя почти четыре месяца после фактического изгнания.Пресс-секретарь ККЕБ ксендз Юрий Санько сообщил БелаПАН, что католический иерарх уже прибыл в Минск. В рождественский сочельник архиепископ Кондрусевич совершит праздничные мессы - пастерки в минском кафедральном костеле Пресвятой Девы Марии, а в сам день Рождества Христова - в Красном костеле.Напомним, Тадеуш Кондрусевич не мог въехать в Беларусь с 31 августа. Тогда он возвращался на родину из рабочей поездки в Польшу, но ему отказали во въезде без объяснения причин. Архиепископ вернулся в Польшу и остановился в приходе под Белостоком.Позже МВД сообщило, что паспорт Кондрусевича недействителен. Ведомство занялось проверкой относительно того, является ли архиепископ обладателем гражданства другого государства, хотя сам митрополит подчеркивал, что он гражданин Беларуси. Александр Лукашенко, высказываясь о Кондрусевиче, говорил, что тот поехал в Польшу «для консультаций» о том, «как разрушить нашу страну».В изгнании Тадеуш Кондрусевич продолжал по мере возможности выполнять свои обязанности. Он дистанционно - онлайн - участвовал в заседании конференции католических епископов Беларуси, публиковал пастырские послания к верующим. Жил Кондрусевич буквально за 15 км от нашей границы - в польской Соколке.О ситуации с Кондрусевичем знала апостольская столица. Ватикан посетил и сам архиепископ.В октябре в Беларусь прибыл апостольский нунций Анте Йозич - дипломатический представитель папы римского. Вопрос возвращения Кондрусевича на родину он обсуждал с Владимиром Макеем, министром внутренних дел.И только в декабре, после визита в Беларусь специального посланника Ватикана Клаудио Гуджеротти (был апостольским нунцием в нашей стране с 2011 по 2015), дело сдвинулось с мертвой точки. Лукашенко поручил МИДу наконец разрешить эту ситуацию «из чувства глубокого уважения к папе римскому». После этого диппредставительство Ватикана заявило, что препятствий для возвращения Тадеуша Кондрусевича в страну больше нет.Как сообщил в своем Фейсбуке епископ Юрий Кособуцкий, уже на 24 и 25 декабря запланированы первые службы Кондрусевича по возвращении. Состоятся они, соответственно, в столичном Кафедральном соборе и Красном костеле.