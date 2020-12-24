Пресс-служба Минздрава озвучила, что сутки в республики коронавирус подтвердился еще у 1 922 человек. Таким образом, общее число приблизилось к еще одной психологической отметке в 180 тысяч и составляет уже 179 тысяч 196 человек.Выписали из больниц за сутки 2 тысячи 272 пациентов. За все время пандемии в Беларуси вылечились 157 тысяч 79 человек, с диагностированным ранее коронавирусом.- За весь период распространения инфекции В Беларуси умерли 1 тысяча 349 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией, - сказалив Минздраве. Таким образом, за сутки от коронавируса скончались еще 8 пациентов.В лабораториях за этот же период выполнили еще более 24,3 тысячи тестов. А за все время - свыше 3,827 миллионов тестов на коронавирус.Что известно о российской вакцине от коронавируса, которой будут прививать нас в 2021 годуВот что известно на данный момент. Вакцина «Спутник V» разработана в московском институте эпидемиологии им. Н.Ф. Гамалеи за 5 месяцев. Она стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Зарегистрировали ее в России до окончания испытаний, когда препарат был введен только грызунам и приматам. Позже прививку получили 76 человек.Российский Минздрав объявил, что высокие титры антител к COVID-19 выработались у всех добровольцев, а серьезных осложнений не было ни у кого. Уверенность в эффективности «Спутника» объяснили тем, что вакцина создана на известной и отработанной учеными платформе - на основе аденовируса. Как раз над этой основой работали не один год и успешно использовали ее при создании вакцины от лихорадки Эбола.- «Спутник» - вакцина, полученная методом генной инженерии. Она не содержит ни живых, ни убитых патогенов. Только фрагмент расшифрованного генома вируса, встроенный в безопасный носитель, - говорят создатели.Белорусы участвовали в испытаниях вакцины. Наша страна подключилась к последнему - третьему - этапу клинических испытаний. В октябре первые добровольцы привились новой вакциной. Всего в испытании участвовали 100 человек. Итоги подведут весной - добровольцы наблюдаются в течение 180 дней с момента первой вакцинации. Вакцина «Спутник V» двухкомпонентная - она вводится дважды с интервалом в 21 день.На регистрацию в белорусский Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении вакцина «Спутник V» была подана в ноябре, когда после начала ее клинических испытаний в Беларуси прошло чуть больше месяца. Для оценки материалов регистрационного досье вакцины была создана экспертная группа, в которую вошли представители Центра экспертиз, ведущие белорусские инфекционисты и сотрудники республиканских научно-практических центров. После всестороннего изучения материалов было принято решение зарегистрировать вакцину и разрешить ее применение на территории Беларуси. Для «Спутника» наша страна стала первым зарубежным государством, официально зарегистрировавшим вакцину на своей территории.Дмитрий Пиневич сообщил, что на первом этапе планируется привить 200 тысяч человек - медработников, учителей, работников торговли и других сфер, где неизбежен контакт с большим количеством людей. Они получат вакцину бесплатно. Начнется вакцинация в январе 2021 года.В Академии наук рассказали, когда появится белорусская вакцина- Белорусская вакцина от коронавируса находится в стадии разработки. Но мы уже смогли выбрать именно технологии, которые будем использовать. Определяемся со штаммами и с целевыми белками. Работа идет очень активно, - пояснил директор Института биофизики и клеточной инженерии Академии наук Андрей Гончаров.Рабочая группа, руководителем которой он является, была создана месяц назад. Работать над вакциной будут не только в Институте биофизики, но и в Институте генетики и цитологии, а также в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии министерства здравоохранения. Что касается клинических исследований, то, по словам Гончарова, они будут проводиться на базе двух медуниверситетов Минска и Гомеля.- На разработку вакцины может уйти не меньше трех лет. На разработку прототипа уйдет примерно полгода, на доклинические испытания на животных – еще полгода. После этого – клинические исследования. И на сколько они затянутся, зависит от многих факторов, - отметил Гончаров.Директор Института биофизики и клеточной инженерии рассказал, что ранее в Беларуси никогда не велись разработки вакцины.Ученые определили, какая маска лучше всего защищает от коронавирусаВ США провели исследование, какой материал эффективнее задерживает распространение влажных капель, выделяемых во время кашля, чихания и разговора. Для этого использовали специальный прибор с генератором сжатого воздуха, который имитировал чихание и кашель. Проверяли хирургическую маску, маску из двух слоев ткани и респиратор 95. О результатах исследования рассказывает ресурс Медицина и Наука.«По итогам исследования стало понятно, что 100% предотвратить распыление капель генератором смог только респиратор №95. Имитация чихания позволила проникнуть через обычную маску до 200 млн вирусных частиц в окружающую среду», - сообщает издание.Маска, известная как респиратор 95, состоит из пяти слоев, среди которых – высококачественный хлопок, спанбонд, нетканый материал. Ее можно носить при необходимости до 8 часов подряд. Специалисты советуют иметь не менее пяти таких масок, чтобы обеспечить необходимую сменяемость.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕИммунолог назвал «ужасное для всех» последствие мутации коронавируса. Но при этом он отметил, что всех вирус не убьет (читать далее...)Биолог рассказала, как лечение коронавируса могло привести к его мутации. 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