Как-то моя коллега показала своему сыну в его день рождения письмо, которое он написал Деду Морозу в семь лет. Реакция сына была неожиданной: «Так ты его не отправила?!.» В принципе, нормальная реакция, если не учитывать, что парню в тот день исполнилось 18. Мы тогда в редакции посмеялись, потом другие коллеги припомнили свои истории.В моем детстве, которое пришлось на 1970-е, за счастье было получить от родителей на Новый год по кульку конфет, которые выделял тогда профсоюз, где сверху лежали две мандаринки и три грецких орешка, это был полный восторг. Наверное, поэтому до сих пор моя любимая сказка - «Три орешка для Золушки».У детей, которые родились в 90-е, появился Дед Мороз, которому можно было писать письма с просьбой о конкретном подарке. Ребятишки как-то сразу поверили в этого волшебника. Родители не сразу и не так охотно, но тоже поверили (точнее, им пришлось поверить), что доведется им теперь быть этим самым добрым волшебником. В новом веке вера утвердилась еще больше.Моему сыну - 13. Он уже лет пять как не верит в Деда Мороза, но у меня сохранились четыре его письма с тех пор, когда верил. И я старалась эту веру поддержать. Самой милой просьбой к Деду Морозу были… доски. В свои 5 лет он еще не умел писать. Но ему очень хотелось получить в подарок доски, из которых можно построить что угодно. Я поехала в магазин «Сделай сам», купила две длинных доски, попросила их распилить на части и положила под елку. Сколько счастья было!В канун праздника решила поговорить с теми, кто все еще верит в волшебство - с детьми своих друзей.Саша, 6 лет:«Хочу новорожденную собачку»- Я попросила у деда Мороза ежика, кролика, котенка, новорожденную собачку, мышку и парня…Перечень желаний сбивает с толку. Пока я пытаюсь осознать весь список, Саша продолжает:- Главное - собачку. Такую же, как у мамы с папой, только щеночка.У мамы с папой мальтипу - помесь мальтийской болонки и той-пуделя. Непризнанная среди собаководов порода, но не аллергенная, что для родителей Саши важнее всего.- А зачем тебе еще одна собачка? - спрашиваю девочку.- Симона - не моя, она мамина и папина. А я хочу свою! Я буду ее выгуливать.- А если у Деда Мороза не будет именно такого щеночка?- Тогда Барби, так и быть, - идет на сделку Саша.Еще меня интересует вопрос про парня, но моя юная собеседница уже и думать о нем забыла - переключилась на Барби. Девочки такие девочки - им что щеночек, что парень…Богдан, 7 лет:«Попросил два трансформера»- Я попросил две машины, которые трансформируются в зверей. У Арсения, моего друга, такие есть. И я тоже их видел в мультике. Посмотрел мультик и пошел писать письмо. Написал и положил в шкаф на верхнюю полку, чтобы никто не дотянулся до него – особенно мой братик Даник.- А Дед Мороз дотянется?- Да, в том году он мне принес робота-трансформера, который превращался в вертолет. Он до сих пор не сломался. Только пропеллер отвалился, а ноги отвалились и потерялись где-то.- А почему ты просишь трансформер у Деда Мороза, а не у родителей?- Просто мой день рождения прошел, он у меня осенью, и слишком долго ждать до следующего.Подарок для мамы и папы у Деда Мороза Богдан не попросил - говорит, не подумал об этом. Но свое письмо написал не с первого раза.- Сперва я написал письмо с ошибкой. Я написал: «Я желаю...» Папа сказал, что такие письма Дед Мороз выбрасывает в мусорное ведро. Правильно надо было написать: «Дорогой Дедушка Мороз, я хорошо провел год. Я много чему научился. Я очень сильно люблю бабушку и дедушку». Ну, много всего…»На прощание Богдан сообщил не очень веселую новость: «Через два года взойдет новая звезда и наша Земля может погибнуть. Это мне друг Арсений сказал. Я еще и повзрослеть-то не успею. Может, и неправда. Оно, конечно, обязательно случится когда-то, но лучше через миллиарды или триллиарды лет, когда я уже буду взрослым и пожить успею».Савелий, 7 лет:«Смарт-часы. Но это не точно»- Хочу смарт-часы Mi5, но это не точно. У меня Mi3 сейчас и еще двое часов. Я все ношу, поэтому не знаю, надо или нет еще одни попросить. Но даже не знаю, что еще придумать.Казимир, 6 лет:«Хочу шоколадного Деда Мороза, а что еще?»- Как всегда, хочу шоколадного Деда Мороза.- Ты всегда хочешь только его?- Да. А чего ж еще на Новый год хотеть?Соня, 8 лет:«Может, поясную сумку или еще что-нибудь недорогое»- Не хочу ничего дорогого, потому что я не очень хорошо себя вела, учительница была не рада иногда. Ну, может, поясную сумку или еще что-нибудь необычное, но недорогое.- А почему недорогое?- Чтоб сэкономить на будущее.Даша, 8 лет:«Хочу новый компьютер - только вы не говорите маме с папой»- Я написала в письме Деду Морозу, что хочу новый компьютер. Только вы не говорите маме с папой, а то они расстроятся. Я подслушала, как они говорили, что надо подарить мне новый компьютер. Но я знаю, что у них нету столько денег. А у Деда Мороза точно есть, он в мне уже подарил в том году телефон, значит, деньги у него водятся. И вот я теперь думаю: если мне и родители, и Дед Мороз подарят новый компьютер, то от какого подарка мне отказаться? Не хочется всех разозлить.РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ5 советов от психолога:«Если не хотите неприятных сюрпризов, покажите ребенку список подарков, который Дед Мороз может себе позволить»Надо ли писать письма Деду Морозу? Что делать, если нет возможности подарить то, что просит ребенок? Или ребенок не знает, что хочет в подарок? А бывает, родители просто игнорируют детские желания и кладут под елку то, что сами посчитали нужным подарить. Как не испортить ребенку праздник? Психолог из Бреста Галина МИСЕЙКО подметила родительские ошибки и дала следующие советы.1. Традиционные письма Деду Морозу учат ребенка заявлять о своих потребностях и желаниях. И лучше писать письмо вместе с ребенком - тем самым вы можете координировать его желания на возможность воплощения и обсудить целесообразность подарка. Понятно, что у всех родителей разные финансовые возможности. И если вы не хотите неприятных сюрпризов, можно предоставить ребенку заранее подготовленный Дедом Морозом список подарков, которые вы сможете себе позволить.2. Дедушка Мороз должен у ребенка ассоциироваться с положительным персонажем - мудрым, добрым, справедливым. Не стоит подарок привязывать к заслуживанию. Это дарение, а не условие. Дедушке Морозу ребенок рассказывает о своих успехах и неудачах с целью осознания и ассимиляции опыта. Самое худшее, чем можно пугать: «Раз ты так себя ведешь, то Дедушка Мороз тебе подарок не принесет».3. Нельзя манипулировать ребенком: «Тебе же подарили, будь добр, соответствуй и выполняй то, что тебе говорят».4. Часто родители выдают свои желания за желания ребенка. Не надо переносить на ребенка свои собственные нереализованные желания. Не стоит дарить то, чего сам хочешь, или то, на что был дефицит в детстве.5. Часто дети просят дорогие подарки - смартфоны, планшеты, ноутбуки - с целью стать самым крутым среди сверстников, или же родители удовлетворяют свою потребность «чтобы играл и не мешал». Так происходит, когда родители не находят времени на общение с ребенком. И они дарят как бы замену самих себя, и часто это достаточно дорогие подарки. Здесь может быть не только «откуп», но и конкуренция с другими родителями: «А чем я хуже? Я тоже могу ребенку купить...».На самом деле ребенку в первую очередь нужны эмоции и общение со своими родными. Новый год - лишь миг радости, а что потом? Снова отсутствующие на работах мама и папа, зарабатывающие на очередной каприз? В таком случае впереди ждет большое разочарование. Находите время для детей. Ваше совместное время, ваши эмоции и родительская любовь - это лучший подарок для них.