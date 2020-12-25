Перед каждым новым годом заглядываем в календарь в надежде, что гулять будем побольше, чем в прошлом. Но вот уже третий год подряд красных дней календаря все меньше и меньше.Если в 2019-м их было 113, а в 2020-м – 111, то в 2021 - только 108. За два года - минус пять выходных, целая рабочая неделя!Ничего не поделаешь, праздников не прибавилось, а календарь периодически повторяется. 2021-й такой же, как 2010-й.Красных дней могло быть и больше, но правительство, удлинив выходные на православное Рождество и Радуницу, компенсировало это двумя рабочими субботами 16 января и 15 мая.Но все познается в сравнении. В 2022-м 1-2 января выпадают на субботу-воскресенье. А сейчас новый год начнется с пятницы.