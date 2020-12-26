Как живется собаке с ограниченными возможностями, можно ли научить йорка английским словам и кто способен отучить собаку от хозяйской постели. Об этом и многом другом мы беседуем с минчанкой Анной, которая семь лет назад взяла себе йоркширского терьера с увечьем.- Началось все с того, что знакомая искала, кто присмотрит за ее йорком на время отпуска. До этого я таких мелких собак не воспринимала серьезно - нравились мне крупные породы. Но йоркширский терьер Буся очаровала - такая умница. Так привыкла к ней, что жалко было отдавать. Спустя несколько месяцев я решила уйти с фирмы, где проработала 7 лет после окончания учебы, искала другую работу и впала в депрессию... Тогда в интернете я и наткнулась на объявление, что заводчики пристраивали йорка без ножки - мол, если в течении нескольких дней никто не заберет, собачку усыпят. У меня ёкнуло сердце. Думаю: «Как можно усыпить, это же йорк, он умненький!». И сразу мысль – надо брать.- А как к идее отнеслась твоя семья?- Меня не поддержал никто. Сказала маме, она сразу: «Анюта, ты с ума сошла, эта собака не жизнеспособна, намучаешься». Позвонила маминой сестре, она медик, кстати, и у нее найти поддержку. Но тетя мне: «Ты что надумала? Ты хочешь пойти против естественного отбора? Пусть усыпляют, а ты забудь». Сейчас они, конечно, души в Тиночке не чают, но тогда ополчились. А я подумала, что в моем депрессивном состоянии надо кому-то помочь, может, и самой легче станет. И я созвонилась с хозяевами-заводчиками, приехала. Вынесли мне эту 4-хмесячную собачку - несчастную и неухоженную, с колтунами. Как потом выяснилось, у нее были и блохи, и ушной клещ, и глисты. Тогда я тоже дрогнула, но привезла ее домой, помыла, нашла грумера. Наконец, прицепила я ей бантик, и она как-то похорошела, повеселела, особенно когда паразитов пролечили. По поводу отсутствия лапки, я, когда приехала забирать ее, даже не знала какой лапки нет - передней или задней. Не было передней, вернее, фаланги с коготками - оставалась только небольшая культя, на которую собака при ходьбе не опиралась.- Аня, так теперь же у нее вообще лапки нет…- Я, когда ее взяла, все думала: можно ли ей какой протезик сделать. Отправилась к известному доктору Григорию Чегодаеву, которого знают, наверное, все собачники Минска. Он посмотрел Тину и сказал, что тут нет шанса для протеза, потому что нет плечевой кости. И уверил, что мелкие животные не чувствуют своей ущербности, ведь от рождения другого не знали и к своим трем лапам приспособились. А еще порекомендовал отрезать эту культю, чтобы в этой «недолапке» не возникли болезни. Операция прошла нормально, все зажило, как говорится, словно на собаке.- А почему ты назвала ее Тиной?- Маленькая она была черная с рыжей мордочкой. Прихожу я как-то на кухню, а там по телеку Тина Тернер поет. Я думаю: «О, один в один моя собачка: черный волос и рыжее мелирование».- Какие есть нюансы содержания собачки с особенностями?- Например, я думала, что из-за отсутствия лапки она будет мало двигаться, и ее придется меньше кормить, чтобы она вес не набирала и чтобы ей не было тяжело. И запрыгивать она не сможет на кровать и диван - только по полу станет бегать. Но, во-первых, мы все стали работать у Тиночки лифтом: если она хочет на диван, то лает, ждет, чтобы подняли. Потом так же дает знать, что хочет спрыгнуть.Во-вторых, в плане активности у нее никаких проблем нет, и, несмотря на свой собачий взрослый бальзаковский возраст, она постоянно бегает. Даже если на улице, на прогулке, мы берем ее на руки, собака вырывается, гавкает и хочет бежать на своих трех лапах.- Аня, так с ампутацией лапки собачьи недомогания закончились?- Ой, что вы, только начались! Через какое-то время у нас нарисовалась редкая болезнь желудка. У Тиночки стал раздуваться пузик, в брюшной полости скапливалась жидкость... Обошли несколько врачей, и только одна смогла понять, что эта болезнь – лимфангиэктазия. У Тины не вырабатывается гормон альбумин в нормальном количестве и не всасывается белок, поэтому и жидкость скапливается. Мало того, что стоил этот альбумин каких-то бешенных денег, так в Минске его нигде не было, а счет шел на дни. В итоге, нашли через знакомых в Москве и через проводницу нам его передали. Помню зима, холодина, и я неделю ездила на другой конец города в клинику на капельницу с собакой под мышкой.Прописали нам специальный корм. Через год произошел рецидив. Оказалось, что нам требовался корм с низким содержанием жира, и об этой тонкости даже врач не знала. Настолько редкий случай. В последний рецидив нам поставили катетер (опять же проблема – лапка передняя только одна, а на задние не ставят, потому что катетер выскакивает), и мы сами делали капельницы предварительно соорудив из подручного материала эдакую самодельную установку.За свою жизнь Тина перенесла наркоз раза четыре, но всегда быстро отходила и на следующий день уже бодрячком. Просто уникальное живучее создание. У нее еще и зубы росли двумя рядами, молочные не выпадали, и их тоже пришлось с наркозом вырывать, и чистить зубы она не давалась…Собачка нам досталась даром, но вложили мы в ее здоровье, наверное, за все эти годы несколько тысяч долларов.- Если живому существу что-то свыше не дано, то где-то должна быть компенсация…- Есть такое, я думаю (смеется - Ред). Когда мы жили с мамой, до моего замужества, то у нас была трехкомнатная квартира. И если кто-то из нас на кухне открывал холодильник и просто тянулся к пластиковой баночке с творогом, то у Тины, сидящей, например, в спальне начиналась истерика. Она творог любит страшно! Как его чует - не знаю. Ну ладно – может реагирует на звук открывающегося холодильника, но ведь когда мы берем из него что угодно другое, она не реагирует вообще. Мама даже говорила, что стоит ей только подумать: «Хорошо бы творожок съесть» и направиться с этой мыслью на кухню, то Тиночка бежит следом.А еще она чувствует меня. Муж, а он сейчас на удаленке, говорит, что где-то за час до моего прихода с работы Тиночка уже вертится возле двери. У нее точно есть телепатические способности. (Кстати, пока материал готовился к печати, Тина на время осталась без хозяев: Анна и Виктор после очередного протестного воскресенья в Минске попали на сутки в ИВС города Жодино, а собаку забрала к себе мама Ани. – Ред. )- А есть у нас в Беларуси какие-то клубы, где бы объединялись собачники, у которых подопечные инвалиды?- В самом начале, когда я взяла Тину, то искала в интернете людей, у которых есть собаки с особенностями... Но потом поняла, что моя Тина ничем не отличается от здоровой собаки. И я поиски забросила, тем более, понимала, что для меня такие тяжелые истории – это лишний стресс. Я человек впечатлительный, к собакам не равнодушный.- Аня, вот говорят, что люди с годами меняются редко, а собаки?- Раньше Тина спала со мной, но когда я вышла замуж, то муж, который Тиночку тоже очень любит, сказал: «Спать она с нами не будет». Я не верила, что это возможно, но в последний год она спит в своем домике. Иногда, редко-редко, она утром подходит к кровати, но не к моему изголовью, а к изголовью мужа, и начинает кряхтеть, сопеть, дышать, рычать по чуть-чуть. Если он зашевелился, открыл глаза – начинает проситься к нам. Берет он ее, сердце-то не железное и досыпаем мы все вместе.Я ее всегда жалела и никаким командам не обучала. Думала, что она и так обделена судьбой, чего ее заставлять учиться. Но, наверное, зря, это мое упущение. Она знает команды «стой», «место», но это далось сейчас тяжело. Но зато Тина очень активно реагирует на глаголы действия – гулять, пойдем, и даже английское слово go понимает. Бежит на своих трех лапах в прихожую, сама готова в комбинезон вскочить. В последнее время стала шкодничать – вчера вот бумагу туалетную растеребила. Похоже на старческую вредность. Правда, по человеческим меркам ей лишь под 50 лет.- А как незнакомые люди реагируют? Не мешает ли отсутствие лапы в дружбе с собаками?- На улице, когда мы на прогулку выходим, мне прохожие все время говорят: «Девушка, у вашей собачки в поводке, наверное, лапка запуталась». А зимой версия такая, что лапка запуталась в комбинезоне. Когда начинаешь объяснять, что нет лапки у нас, то ловишь сочувствующие возгласы. И все хотят ей сопереживать, хотят погладить. А она, наверное, от этого ловит кайф, подлетает к человеку, прыгает – пожалейте меня, пожалейте.Что касается сородичей Тининых, то в последние годы я стала замечать, что мелкая наша Тина стала агрессивна к другим собакам - или старость у нее, или климакс (смеется). Если мимо нас проходит какая-то собака, особенно маленькая, то Тина ее облает и погонит. Дружбы с мелкими собаками у нее точно не получается. С большими псами - 50 на 50. Но тоже бывает, что сначала она прикидывается дружелюбной, подходит, хвостиком виляет, а потом может подпрыгнуть и хвать товарку за нос. А в целом – она для нас идеальный друг и компаньон. Радуется нам, может часами лежать на коленях, в том числе и у наших гостей.МНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛА\\"Собаки и кошки на трех лапах радуются жизни также, как и те, кто на четырех\\"- Животные, как правило, приспосабливаются к жизни на трех лапах, а есть случаи, что и на двух, - рассказал ветеринарный хирург, травматолог Центра ветеринарной травматологии и ортопедии Григорий Чегодаев. – Человеку тяжело это тяжело, потому что принято считать, что у людей с ампутированными конечностями часто рождается чувство собственной неполноценности. Животным это не свойственно: собака на трех лапах со временем приспособится, и будет бегать и радоваться жизни точно также, как и собака на четырех лапах.Зимой в Центр ветеринарной травматологии и ортопедии привозят котят с так называемой травматической ампутацией. Происходит это потому, что котята часто забираются под капот еще теплой машины и там «вьют гнездышко». Через какое-то время машина начинает двигаться, и котенок попадает под ремень навесного оборудования и лишается, например, части лапы. Иногда ветврачам приходится ампутировать конечность животного из-за опухоли костных структур или мягких тканей. Эта вынужденная мера, когда врачи не могут сохранить орган.Что касается протезирования конечностей у животных, то эта сфера начинает набирать обороты и в Беларуси, - продолжает Григорий Чегодаев. - Уже сделаны первые такие операции в Лиде Павлом Жульпа. Он очень хороший, интересующийся всем новым врач и прекрасный человек, я с ним знаком и горжусь этим знакомством. В сфере протезирования идет работа с российскими специалистами, но пока есть сложности с изготовлением протезов и, к сожалению, есть ряд определенных условий, при которых протез может быть установлен. Одно из них – высота ампутации (всю конечность, к сожалению, заменить нельзя). Если животное потеряло кисть, часть предплечья, часть стопы, часть голени, то в некоторых случаях (все индивидуально!) сделать это возможно. Стоимость протезирования, материалов достаточно высокая, процедура изготовления протеза (а он очень маленький), – немала. К сожалению, не каждый наш пациент сможет получить эту помощь даже при наличии средств и большого желания у его хозяина.- Почему рождаются животные без лап или с деформированной лапой, как у Тины?- Образование такой аномалии – плохо изученный вопрос. Но есть данные, что некоторые препараты, которые дают животным, обладают тератогенным действием. Из-за этого действия могут развиваться уродства и различные деформации у плода, если такие препараты применять, например, во время беременности. Поэтому советую хозяевам внимательно изучать инструкции к лекарственным препаратам, которые они намерены дать своему домашнему питомцу. И если в инструкции препарата от глистов написано, например, что нельзя давать беременной суке во второй половине беременности, то не стоит этого делать.