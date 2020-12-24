МакДональдс постоянно внедряет инновации в области производства и переработки упаковки для продуктов. Есть даже специальная стратегия «Масштаб во Благо», которая помогает идти в ногу со временем и реализовать глобальные обязательства по защите окружающей среды. В рамках направления стратегии «Упаковка и Переработка» вся упаковка, используемая для продуктов во всех ресторанах по всему миру, к 2025 году будет производиться из возобновляемых, переработанных и сертифицированных материалов. Но Корпорация МакДональдс взяла хороший темп, и уже к концу 2020 года прошла 60% пути в этом направлении.Сегодня в белорусском МакДональдс 100% бумажной и картонной упаковки производится из переработанного и сертифицированного сырья без ущерба лесам. В компании внедряют решения, позволяющие сократить количество отходов от упаковки и сделать работу ресторанов более экологичной. Поставщики МакДональдс соответствуют требованиям международной сертификации ключевых биоресурсов. Так, поставщики рыбы и морепродуктов используют методы рыболовства по стандартам MSC. Кофе в МакДональдс выращен с заботой об окружающей среде и о людях, которые работают на производстве. Это подтверждают международные сертификаты UTZ и Rain Forest Alliance, а также многие корпоративные аудиты, которые проходит каждый поставщик, одобренный Корпорацией МакДональдс.Но, конечно, есть еще много возможностей повлиять на улучшение экологии за счет социально ответственного отношения. В 2020 году МакДональдс в Беларуси запустил ряд изменений, которые позволят минимизировать влияние на окружающую среду. Уже в этом году решили отказаться от использования пластиковой крышки для популярного МакФлурри Орео. Казалось бы мелочь - но это позволило сократить количество отходов пластика почти на две с половиной тонны!Также МакДональдс заменил полиэтиленовую упаковку для игрушек новых коллекций Хэппи Мил на бумажную, что позволило сократить количество используемой производимой из пластика упаковки еще на тонну пластика (разлагающегося от 100 до 500 лет).Таким образом, только в 2020 году МакДональдс в Беларуси сократил использование пластика на три с половиной тонны!МакДональдс в Беларуси рад объявить, что со второй половины декабря компания тестирует инициативу, которая позволяет посетителям в зале столичного ресторана МакДональдс на ул. Притыцкого, 28 отказаться от использования пластиковой трубочки к холодному напитку. При выдаче заказа внутри ресторана сотрудники предложат не пользоваться трубочкой к газированным напиткам и соку. При этом, по настоянию посетителя, готовы ее предоставить. Для безопасности и комфорта гостей трубочки продолжают выдаваться по умолчанию на МакДрайв, доставке, к напиткам для маленьких детей в Хэппи мил и в заказах навынос.Уже за три первых дня тестирования в пилотном ресторане инициатива нашла поддержку посетителей, поскольку они понимают важность улучшения экологии. Решение об отказе от пластиковых трубочек только в последнюю декаду декабря и только в одном ресторане сети позволит МакДональдс сократить использование пластика более чем на 50 килограммов до конца года. А уже с января в ресторанах гостям будут предложены бумажные трубочки, которые вместе с заменой большей части пластиковой упаковки на бумажные или деревянные аналоги позволят сократить использование пластика в ресторанах более чем на половину от общего количества всей упаковки.КСТАТИМакДональдс - крупнейшая сеть общественного питания в мире, которая насчитывает более 38 000 ресторанов в 120 странах по всему миру.