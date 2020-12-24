Самое простое - выйти с семьей или с друзьями в центр Минска вечером и посмотреть на праздничную иллюминацию, которая будет переливаться всеми огоньками аж до старого Нового года. В ночь с 24 на 25 декабря огни не погаснут до раннего утра. С 25 до 30 декабря иллюминацией можно будет любоваться до полуночи.Открылись городские рождественские ярмарки. Много хороших отзывов уже набрала ярмарка «Калядны кiрмаш» у Дворца спорта (она будет работать здесь до 14 января в будние дни - с 14.00 до 23.00, в выходные - с 12.00 до 23.00).Если будете на Октябрьской площади, загляните в стеклянные торговые павильоны-соты, их здесь 12 (с 24 по 30 декабря с 12.00 до 23.00, с 1 до 14 января - с 12.00 до 20.00).В квартал «К21» (ул. Кальварийская, 21) также приглашают за новогодними развлечениями и подарками. Эта площадка на месте бывшей мебельной фабрики за год сменила несколько названий - Аrt Аrena, «Dвор», теперь «К21». Каждый день до 30 декабря здесь с 12.00 до 19.00 современная ярмарка авторских подарков Sarafan market, а также домики, где можно попробовать разную уличную еду, а по выходным здесь же базируется фермерский проект «Усё сваё» - с сырами, выпечкой, медом, чаями на травах, джемом из разных фруктов.Демократичными ценами может похвастаться ярмарка «Кiрмаш святочнага настрою» перед проходной Минского тракторного завода. Торгуют тут своей продукцией в том числе молочные и мясные комбинаты из Витебской области. В ближайшие дни ярмарка будет открыта 24 декабря, 28 - 31 декабря.25 декабря, в католическое Рождество, ярмарки в районах ищите на следующих площадках: парк им. Павлова (с 12.00 до 16.00), у Комаровского рынка (с 11.00 до 15.00). 26 декабря с 10.00 до 16.00 - у Ледового дворца по ул. Притыцкого.В Верхний город, к Ратуше, всей семьей можно прийти с 26 декабря по 2 января. В эти дни в 17.00 и в 20.00 здесь новогодние представления для взрослых и детей, театрализованная музыкальная постановка «Новогодняя карусель» со световыми и пиротехническими спецэффектами на фоне арт-объекта в виде карусели. Вход свободный.Впервые за многие годы нынче отменили Шествие Дедов Морозов и Снегурочек по проспекту Независимости в Минске, которое собирало массу поклонников.Главных новогодних персонажей в этом году можно будет встретить в парке им. Горького, где у Деда Мороза и Снегурочки уже лет 15 есть свой дом на берегу Свислочи. Дед Мороз общается с детьми по предварительной записи их родителей до 7 января (цена вопроса на одного ребенка - 20 - 25 рублей в зависимости от дня).В Минском зоопарке у Деда Мороза тоже есть дом, где он будет работать 25, 26 и 27 декабря с 10.00 до 17.00 (стоимость посещения складывается из входного билета в зоопарк - 9 руб., для детей до пяти лет бесплатно плюс 5 рублей будет стоить посещение Деда Мороза).С 25 декабря с 10.00 до 18.00 в комплексе «Линия Сталина» тоже можно увидеться с Дедом Морозом (стоимость билетов: детский - 7 рублей, взрослый - 15 рублей).На Новогоднем экспрессе по детской железной дороге можно будет покататься 2 - 4 раза в день с 24 по 31 декабря, а на новогодний утренник в парк им. Челюскинцев отправиться 26 и 27 декабря с 12.00 до 13.30. Встреча – на танцевальной площадке у елки.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Год, конечно, всех потрепал»: в Минске начались рождественские и новогодние ярмарки-2020Рассказываем, что и почем продают на только что открывшихся ярмарках в столице (читать далее)