В Минздраве Беларуси сообщили в четверг, 24 декабря, обновленную статистику по заболеваемости коронавирусом в стране. Так, за сутки ковид подтвердился еще у 1 917 человек. Общее число превысило очередную психологическую отметку и составляет уже 180 тысяч 113 человек. Однако за сутки большее число людей выздоровели и были выписаны - 2 358 пациентов. С начала пандемии переболели коронавирусом 159 437 пациентов.- За весь период распространения пандемии в Беларуси умерли 1 тысяча 358 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией, - прокомментировали в Минздраве. Таким образом, за сутки еще 9 пациентов скончались.За сутки сделано еще 27,5 тысячи с лишним тестов, а за все время - более 3,8 миллиона исследований на коронавирус.Врач рассказала о редком осложнении после COVID-19, от которого умирают детиДоцент кафедры детских инфекционных болезней БГМУ, кандидат медицинских наук Екатерина Сергиенко рассказала, какое осложнение после перенесенного коронавируса приводит к смерти детей.Речь идет о мультисистемном воспалительном синдроме - это чрезмерный ответ иммунной системы на коронавирус. Развиваться он может даже через 1-6 недель после перенесенной инфекции. Поражаются практически все органы и системы, у больного начинаются боли в сердце или в животе, одышка, отекают ладони и стопы, увеличиваются лимфоузлы, на коже возникает сыпь... Подобный синдром давно известен медикам как синдром Кавасаки, который развивался на фоне любых инфекционных патологий. В марте европейские и американские ученые сообщали о развитии подобного синдрома у детей, которые перенесли ковид. Осенью появилась информация, что он возникает и у взрослых.Синдром возникает преимущественно у детей 6-18 лет, но известны случаи и у малышей 3-4 лет. Чаще всего синдром проявляется у здорового ребенка, отметила Екатерина Сергиенко, причем его сложно диагностировать, если ребенок перенес коронавирус в малосимптомной форме.В Минске после перенесенной коронавирусной инфекции умер 13-летний мальчик. Возможной причиной смерти подростка Минздрав назвал именно мультисистемный синдром.Специалист: Нужно радоваться, что COVID-19 становится более заразнымВ Великобритании нашли новый штамм коронавируса – намного более заразный, чем уже известные. Оказалось, это хороший знак. Почему, объяснил МК председатель российского Национального общества промышленной медицины Алексей Яковлев.- Становясь менее опасным, вирус становится и более заразным (контагиозным), ибо если человек переносит инфекцию легко, на ногах, он явно передаст свой штамм гораздо большему числу людей по сравнению с тяжёлым лежачим больным. Парадокс, но факт: чем заразней штамм, тем менее он опасен, и наоборот, - рассказал специалист.Яковлев также напомнил, что целая группа вирусов, которые сейчас и взрослые, и дети переносят в форме легких сезонных простуд, тоже когда-то были смертельно опасными, но со временем «выродились».В Минске гинекологическую больницу отдали под ковид. Куда теперь обращаться женщинам?Городская гинекологическая больница перепрофилирована под инфекционную, туда поступают пациенты с COVID-19.- Медицинскую помощь женщинам с экстренной гинекологической патологией оказывают в 5-й клинике и в Республиканском научно-практическом центре «Мать и дитя», - рассказала председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Жанна Казаченок.Кроме городской гинекологической больницы, раньше профильную помощь минчанкам оказывали еще несколько лечебных учреждений. Теперь гинекологические отделения в них либо перепрофилированы под лечение коронавируса, либо на их площади перевели другие отделения.Стало известно, откуда появился новый, более заразный штамм COVID-19 в ВеликобританииВ Великобритании нашли еще один новый штамм коронавируса. Ученые определили, что он был завезен из ЮАР, сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения Соединенного Королевства Мэтта Хэнкока.- Этот новый южноафриканский вариант вызывает серьезные опасения, поскольку он быстрее передается и, вероятно, сильнее мутирует, чем тот штамм, который был ранее обнаружен в Великобритании, - заявил министр.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЧто известно о российской вакцине от коронавируса, которой будут прививать белорусов в 2021 году. Препарат уже сертифицирован в Беларуси (читать далее...)Иммунолог назвал «ужасное для всех» последствие мутации коронавируса. Но при этом он отметил, что всех вирус не убьет (читать далее...)Биолог рассказала, как лечение коронавируса могло привести к его мутации. Первые исследования этого штамма вируса показали, что он более заразный, при этом мутировал он в организме одного хозяина (читать далее...)