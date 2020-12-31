В четверг, 31 декабря стало известно, что Юлии Слуцкой, основательнице «Пресс-клуба», предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов, которое повлекло причинение ущерба в особо крупном размере. Об этом рассказала дочь Юлии, Александра Слуцкая. Адвокат Юлии Слуцкой, Антон Гашинский, говорит, что под стражей его подзащитная останется до 23 февраля.- Обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов также предъявлено директору «Пресс-клуба» Сергею Ольшевскому, - говорит адвокат Антон Гашинский. – Те, кому обвинение предъявили, остаются под стражей до 23 февраля. Если остальным задержанным обвинение не будет предъявлено до 2 января, меру пресечения в виде заключения под стражу должны отменить.Сегодня в суде рассматривались жалобы стороны защиты на задержание Юлии Слуцкой и программного директора Академии «Пресс-клуба» Сергея Якупова. Суд отказал в обоих случаях.Напомним, как развивались события: 22 декабря в офис «Пресс-клуба» и домой к нескольким сотрудникам с обысками и осмотрами пришли силовики. Позже стало известно, что задержаны шесть человек: основательница учреждения Юлия Слуцкая, директор Сергей Ольшевский, программный директор Алла Шарко, программный директор Академии «Пресс-клуба» Сергей Якупов, оператор Петр Слуцкий и Ксения Луцкина – бывшая сотрудница Белтелерадиокомпании, которая имела отношение к Академии «Пресс-клуба».По сообщению пресс-службы, КГК начал проверку по фактам нарушений налогового законодательства, связанных в том числе с поступлением крупных денежных сумм из-за рубежа.Меньше, чем через неделю дело было передано в Следственный комитет. На тот момент было известно, что Юлию Слуцкую подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 243 УК), Шарко, Ольшевского, Якупова, Слуцкого, Луцкину - в соучастии в этом преступлении.СПРАВКА«Пресс-клуб» в Беларуси был основан в 2011 году. Здесь организуют тренинги, мастер-классы для журналистов, приглашают в качестве лекторов гостей из разных зарубежных СМИ. В проекте «Пресс-клуба» Media_IQ занимаются медиаграмотностью.В уклонении от уплаты налогов обвиняли Виктора БабарикоВозможное наказание по этой статье - от ограничения свободы на срок до 5 лет со штрафом до лишения свободы на срок от 3 до 7 лет со штрафом и лишением права занимать определенные должности.По такой же статье, уклонение от уплаты налогов, обвиняют бизнесмена Александра Василевича, об этом сообщали Naviny.by. Он был задержан 27 августа и помещен в СИЗО. Василевич - владелец рекламного агентства Vondel/Hepta, совладелец компании «Минт Медиа», которая издает два онлайн-журнала — kyky.org и The Village Беларусь.Экс-главу Белгазпромбанка и претендента на пост президента Виктора Бабарико в июле обвиняли по трем статьям УК, одной из них была ч. 2 ст. 243 (Уклонение от уплаты сумм налогов). Но сейчас этой статьи в его обвинении нет – как комментировал адвокат Виктора Бабарико Дмитрий Лаевский, стороне защиты не предъявлялось каких-то доказательств, которые бы показывали, что Виктор Бабарико уклонялся от исполнения обязанностей перед государством.Бывшую помощницу Виктора Бабарико Елену Карагачеву обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Месяц она провела в СИЗО.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Кто такая Юлия Слуцкая, которую задержали по делу «Пресс-клуба»Известная журналистка и редактор была задержана 22 декабря по подозрению в неуплате налогов (Читать далее)