Смена номера года пока не принесла желанных изменений в распространении коронавируса в Беларуси и в мире. По-прежнему ситуация с пандемией напряженная. В республике выявляемость новых случаев держится на прежнем уровне. 2 января министерство здравоохранения Беларуси опубликовало статистику о том, как распространялся коронавирус в стране в первый день нового года. По официальным данным, за сутки в республике выявили 1 тыс. 902 новых случаев COVID-19, а из больниц выписали рекордное число пациентов, переболевших коронавирусом - свыше 3 тысяч человек.Официально, за сутки умерли 9 пациентов с ковидом. За весь период распространения инфекции на территории страны количество умерших составило 1 тыс. 442 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.Таким образом, всего с начала пандемии в стране выявили 198 тыс. 125 человек с положительным тестом на COVID-19. Из них выздоровели 181 тыс. 109 пациентов. За минувшие сутки выполнено 21 тыс. 942 теста, добавили в Минздраве. А всего с начала распространения «короны» в Беларуси провели уже 4 млн. 037 тыс. 453 теста.Среди умерших за сутки в стране пациентов с коронавирусом, - знаменитый нейрохирург Арнольд Смеянович. Он - академик, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки Беларуси. За свою многолетнюю практику врач провел огромное количество операций на открытом мозге, отметили в Минздраве.Как узнала КП, коронавирус ударил по автошколам Беларуси - им пришлось существенно снизить стоимость обучения.По-прежнему много выявляют больных коронавирусом и в России. За сутки эта цифра составила 26 тыс. 301, а общее число заболевших ковидом в РФ достигло 3 млн 212 тыс. 637. Кстати, состояние народной артистки СССР Алисы Фрейндлих, госпитализированной 25 декабря с коронавирусом, пока остается стабильным.В то же время в США, где ситуация еще более напряженная, число инфицированных COVID-19 превысило планку в 20 млн случаев. Солидные штрафы придется заплатить французам, которые на Новый год нарушили комендантский час. Уважительную причину выхода на улицу не смогли подтвердить 6650 человек - им все выписаны штрафы в размере от 135 евро, а максимальная сумма штрафа может дойти до 3750 евро.В Китае, откуда, как считается, и пошел страшный вирус, 2 января сделали неожиданное заявление. Там решили, что пандемию вызвали отдельные вспышки в разных регионах планеты, а Китай просто стал первой страной, проинформировавшей о выявлении нового коронавируса. Об этом официально заявил глава МИД КНР Ван И.Скоро православные верующие будут отмечать Рождество Христово. Учитывая складывающуюся ситуацию, важное заявление сделали в РПЦ - там призвали пожилых прихожан воздержаться от посещения литургий в Рождество из-за пандемии.Читайте также:Врачи назвали четыре категории людей, у которых после перенесенного коронавируса еще долго могут быть осложненияУченые: против COVID-19 поверхности можно не дезинфицировать! И вот почему