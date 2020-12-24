Когда митрополит Тадеуш Кондрусевич, спустя несколько часов после возвращения, рассказывал прессе на брифинге перед мессой о том, как после границы он попросил остановить машину, вышел, стал на колени и благодарил Бога за возвращение, он заплакал.Также до начала службы митрополит сказал:- Кто был лишен права пребывания на родине, знает, что означает это чувство возвращения на родную землю… Это великий дар возвращения к своему народу, на родную землю, на которой Господь дал мне миссию быть пастырем.Архиепископ Тадеуш Кондрусевич поблагодарил папу римского, апостольских нунциев и всех верующих, с помощью молитв которых он вернулся в Беларусь. А также - выразил надежду, что вместе белорусы смогут строить новую страну, цивилизацию жизни и любви.— А я и думала, что рождественскую службу проведет, — шепотом обсуждают женщины возвращение митрополита перед имшой.Перед ней в Архикафедральном костеле главу Конференции католических епископов Беларуси несколько минут встречали аплодисментами. Приветствовал Кондрусевича заменявший его епископ Юрий Кособуцкий, назвав возвращение архипастыря чудом Божьего Рождества.После сегодняшних двух месс, митрополит отслужит еще две завтра, в день католического Рождества, - в Красном костеле столицы в 11.00 и 13.00.Напомним, 24 декабря председатель Конференции католических епископов Беларуси, митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич вернулся на родину спустя почти четыре месяца за границей. Он не смог въехать в Беларусь из Польши - его паспорт признали недействительным. Александр Лукашенко говорил, комментируя этот факт, что Кондрусевич получал в Польше инструкции о подрыве белорусской государственности.Все это время митрополит жил за 15 км от белорусской границы, служил мессы (одну даже провел в Вильнюсе - у святой для белорусов Острой Брамы), управлял епархией и общался с паствой онлайн. На ситуацию повлияло вмешательство нескольких высоких дипломатов Ватикана. А после личной просьбы Папы римского Франциска, переданной апостольским нунцием Клаудио Гуаджеротти, решить вопрос с въездом Кондрусевича в страну поручил Александр Лукашенко.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМитрополит Тадеуш Кондрусевич вернулся в Беларусь спустя почти четыре месяца