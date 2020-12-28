Северная Корея – самая закрытая страна, куда даже до пандемии попасть было почти нереально. Те, кому все же удавалось туда съездить, рассказывают о том, что там запрещены международные звонки и интернет (доступ к глобальной сети есть только у избранных, а для остальных - местный аналог). Там нельзя покупать машины, слушать зарубежную музыку и носить джинсы. Стрижки можно выбирать только из тех, что утверждены, а за малейшее проявление неуважения к правителю грозит строгое наказание. Ограничений так много, что проще говорить о том, что разрешено. Всегда ли так было в КНДР?У минчанина Владимира Васильевича Виноградова есть уникальный документ - похвальный лист за успешное окончание 1-го класса в городе Канко Северная Корея. Как ему удалось попасть в самую закрытую страну, да еще поучиться там в школе?- Это было очень давно, сразу после Великой Отечественной войны. – рассказывает Владимир Васильевич. - Наши освободили север Кореи от японцев, а американцы - юг (с 1910 по 1945 год Корея была японской колонией – Ред.). Страна разделилась на две части. В помощь народу Северной Кореи были направлены части советской армии. Прибыл туда и мой отец – он служил в авиации, занимался техническим обслуживанием самолетов. Он говорил, что все происходило настолько быстро, что на аэродроме они еще японцев заставали.Сталин разрешил военнослужащим выехать за границу с семьями, чтобы прокормиться в голодное послевоенное время . Так мы в 1946 году оказались в Северной Корее. Там в городе Канко я закончил первый класс с похвальной грамотой, которая много лет спустя помогла маме в оформлении пенсии.Для жен военнослужащих работы в Корее не было. И мама вместе с другими женщинами занималась общественной работой. И те годы могли быть засчитаны в трудовой стаж. Но в военкомате ей сказали: «Нет никаких доказательств, что ваш муж был в Корее с семьей». На счастье, у меня была похвальная грамота за 1-й класс. Она и стала доказательством.- Вы учились в школе вместе с корейскими детьми?- Нет, была отдельная русская школа. Там много русских войск стояло, детей было много. С корейцами общались, хорошие отношения с ними были. Родители ходили на рынки, покупали у них продукты. Корейцы всех военных называли «капитан», а женщин – «мадам». И по-русски они немного говорили. Их дети очень любили петь «Катюшу».- Русский , послушай «Катюшу»,- просил маленький корейский мальчик .- А какие условия для жизни у вас были?- Нас поселили в домах японских военнослужащих, которых выгнали. У японцев все очень хорошо обустроено. В домах были подогреваемыми цементные полы. На улице - топка, там жгли твердую смолу, и тепло поступало в дом. Воду нагревали в огромных котлах в доме и мылись в них. Спальные места были отгорожены рисовыми легкими шторками.- Сейчас Северная Корея – страна с очень строгой дисциплиной. Недавно там расстреляли капитана корабля, который слушал иностранное радио. Тогда тоже все было так строго?- Я не помню такого, и родители ничего подобного не рассказывали. Военные с семьями жили обособленно – на территории, где аэродромы стояли наши. Тогда в Корее не так цивилизация была развита, я помню, что корейцы целыми днями были на своих рисовых полях, что-то там все время делали. Страна была бедная очень. Молока не купить - тяжело приходилось тем, у кого дети маленькие. Зато продавалось много рыбы. А яйца они старались выменять на американские сигареты (их выдавали всем военным).- Вы были там до того, как началась война между Севером и Югом Кореи?- Да. Война началась в 1950-м, а мы уехали за два года до этого. Интересно, что по дороге туда, когда плыли по морю на пароходе, рядом с нами всплыла мина. Помню, паника началась, но мину выловили. А на обратном пути, когда мы возвращались на поезде на родину, довелось увидеть Ким Ир Сена (основатель северокорейского государства, который правил страной с 1948 по 1994 год, дедушка нынешнего правителя Ким Чен Ына – РЕД.). Он ехал другим поездом на встречу со Сталиным. На одной из станций его состав остановился, и Ким Ир Сена попросили выйти к народу. Он стоял в дверях своего вагона как раз напротив нашего вагона. Ким Ир Сен помахал нам рукой, мы ему тоже. Вот такое прощание со страной получилось. Отцу вручили корейскую медаль за освобождение Северной Кореи, но это было потом, когда мы уже жили в СССР.