В БеларусиЗа последние сутки зарегистрировано еще 1 893 человека с подтвердившимся коронавирусом. Общее число заразившихся - 183 006 «ковидных».За это же время из стационаров были выписаны еще 2 395 пациентов.- Всего, с начала пандемии, в Беларуси выздоровели 161 832 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19, - прокомментировали в Минздраве.Увы, в ведомстве сообщили о смерти еще 9 пациентов. Всего с начала пандемии в Беларуси умерли 1 тысяча 367 человек с выявленным коронавирусом.За сутки сделано еще почти 28,9 тысячи тестов, а за все время - свыше 3,883 миллиона исследований.Лукашенко объяснил, зачем ходит к больным коронавирусом25 декабря Александр Лукашенко посетил детскую инфекционную больницу Минска. Он зашел в реанимацию и узнал, всего ли достаточно для работы отделения. В инфекционке он пообщался и с маленькими пациентами, подарил подарки.Общаясь с врачами, Лукашенко объяснил, зачем в последнее время он активно посещает медучреждения, где оказывают помощь пациентам с коронавирусом, сообщило БелТА.- Это стиль моей работы на протяжении четверти века, - заявил Лукашенко.И напомнил, что во время посевных и уборочных - он «у крестьян». Когда возникают проблемы в промышленности, отправляется с рабочим визитом на заводы. А если проблемы в экспорте: «Надо что-то продать - я за границу», - заметил он.- Сегодня самая большая проблема для нашего общества (назовем это проблемой) - это болезнь наших людей, как и во всем мире, - пояснил Лукашенко.Он высказался о пандемии в Беларуси:- Не устану это повторять, нас она еще немножко пожалела и жалеет.По словам Лукашенко, на данный момент в Беларуси на 2 тысячи пациентов снизилось число госпитализированных с пневмониями. Если раньше их было около 22 тысяч человек, то на сегодняшний день - 20 тысяч. При этом число тяжелых пациентов на ИВЛ остается примерно на том же уровне - около 500 пациентов.В Беларусь завезут не только российскую, но и 5-6 других вакцин от коронавирусаПосещая детскую инфекционную клиническую больницу, Лукашенко рассказал также о том, как будет в Беларуси проходить массовая вакцинация от коронавируса.По его словам, в стране будет использоваться не только российская вакцина:- Мы планируем еще пять-шесть вакцин привезти в Беларусь, - сказал Лукашенко.Он заметил, что на данный момент наблюдается дефицит вакцин. Но разные препараты все же будут завезены для того, чтобы была доказана наибольшая эффективность той или иной вакцин. Первостепенно вакцинация начнется с российской вакцины, которую Беларусь собирается закупить, а также производить на собственных мощностях.Вакцинация будет проходить на добровольной основе.- Хотите - вакцинируйтесь, не хотите - никого заставлять не будем, - заключил Лукашенко.В миреПо данным на вечер 25 декабря, в мире заражено коронавирусом более 80 миллионов человек. Умерло более 1,75 миллиона, выздоровело более 56, 38 миллиона.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗащитные маски вместо карнавальных и корпоративы на улице: собрали советы ВОЗ и Минздрава о праздниках во время пандемииМинским ресторанам запретили проводить корпоративы, а в Великобритании смягчили ограничения - теперь на праздники можно собраться семьей (подробнее...)