- Новый год - сравнительно новый для белорусов праздник, - замечает кандидат исторических наук Сергей Грунтов. - Ведь факт, что один год сменился другим, никому в голову отмечать не приходило. Да и Рождество, которое выпадало на 25 декабря, фактически и знаменовало эту смену.«Девицы младших групп получили по мешочку сластей и по кукле»- А что все-таки повлияло на зарождение традиции?- Европейская мода, которая пришла в Российскую империю, куда входила и Беларусь. Сказалось влияние массовой культуры: путешественники посещали Старый Свет, видели рождественские ели, читали книги и журналы, где они описывались, и хотели праздника в таком же стиле дома. Плюс Новый год был удобен как условно светский праздник в формате многоконфессиональной империи и для христиан, и для иудеев или мусульман.Конкретно на белорусских землях традиция празднования Нового года распространяется только со второй половины XIX века. Причем спускается она, то что называется, сверху вниз. Тон задавал Петербург, где в 1852 году установили первую публичную елку в здании Екатерингофского вокзала. Позже веяние моды перешло на клубы, дворянские собрания, гимназии.- Все это места для просвещенной публики…- Верно. Традиция ставить елки на центральных площадях городов появится только в советское время. Как, кстати, и украшения в виде светящихся гирлянд – косвенного результата «электрификации всей страны». А еще 120-150 лет назад огоньками служили настоящие свечи, а к кульминации праздника и бенгальские огни. В газетах сохранилось подробное описание новогоднего праздника в женской воскресной школе в Гродно 120 лет назад. Впечатляет он и своей пожароопасностью: «Ровно в шесть часов зажжена была елка. Роскошно убранная, она помещалась в обширном классе нижнего этажа дома […]. По углам, возле портретов и по свободным стенам класса, красовались или малые деревца елок, или веники от елей, а с потолка, в виде купола над елкою, спускались по всему протяжению класса разноцветные гирлянды, сделанные из колец разных цветов бумаги».- Чем еще горожане прошлого украшали елочки?- Фабричные украшения, а тем более стеклянные, были большой редкостью. Обычно на ели вешали снежинки и гирлянды из бумаги, засахаренные фрукты, конфеты. Иначе говоря, елка лет сто назад еще и аппетит вызывала. Особенно с учетом того, что многие сладости были для ребенка того времени деликатесом. А традиция вручать подарки и вовсе были по карману лишь обеспеченным семьям.- А что дарили?- Игрушки, одежду и сладости. Правда, не делали секрета из того, откуда эти сюрпризы появляются. Мало того, дети зачастую находили подарки не под елкой, а получали в руки. И в отношении игрушек малышню не баловали. В мемуарах фотограф Ян Булгак, который провел детство в имении недалеко от Мира, самой лучшей игрушкой называет кубики, которые собирались в шесть разных картин. А вот о подарках на упомянутом уже празднике в Гродно: «Девицы младших групп получили по мешочку сластей и по кукле, а старшие, кроме мешочков со сластями, получили каждая по два носовых платка, приподнесенных в нарядной коробке». Беднейшие ученицы получили кто обувь, кто платье, кто кофточку. И все это для того времени - довольно щедрые подарки.Вместо Вифлиемской звезды носили елочку- А как горожане совмещали новомодный праздник с издревле знакомыми Колядами?- А он удачно встраивался в логику Коляд (или святок), которые праздновали и в городе, и в деревне. Вот и описанное выше торжество в Гродно также понималось как часть рождественского цикла. Мало того, Новый год совпадал с традиционной Щедрой (второй) кутьей - 31 декабря. В этот день стол был особенно богатым, ведь перед тем забивали свинью – значит, на нем стояли мясные блюда, а еще блины, каши, яичница, конечно.- Богатый стол и сегодня традиция новогодней ночи…- Выходит, большинство белорусов и не представляет, что отмечает 31 декабря не только канун Нового года, но и Щедрый вечер. А коль за богатым столом собираются члены семьи, он издавна считается одним из важнейших событий рождественских праздников.- А горожане участвовали в колядованиях?- Конечно. Дети, молодежь наряжались, как и в деревнях: и маски той же козы надевали, и пели колядки, за что их одаривали. У горожан, правда, частенько колядование заключалось не в хождениях от дома к дому, а в представлении на одной площадке. Интересно, что колядовщики, которые обычно носили с собой Вифлиемскую звезду, насаженную на шест, иногда брали и небольшую украшенную елку или сосну. Это как раз связь с уже с более современной новогодней традицией.Кстати, то же касается и традиции украшать дом. Перед Рождеством его чисто убирали, вымывали, а под потолком вешали главное украшение – паука из соломы. Он менялся каждый год: старый сжигался, а на его месте появлялся новый. Есть даже мнение, что его можно считать предшественником новогодней елки. Но, на мой взгляд, оно сильно натянутое.- Так когда Новый год по-настоящему стал частью нашего праздничного календаря?- До 1930-х он оставался, в основном, городской традицией. В деревне, несмотря на борьбу с религией, традиционным днем, когда воздерживались от работы, было Рождество. Но лишь с 1948-го 1-е января стало всеобщим нерабочим днем. Наверное, эта дата и есть точка отсчета.КСТАТИ«Май торбу грошай, хлеб у раскошы…»Новогодние телешоу для многих стали привычными спутниками праздника. А что же было у предков в качестве эквивалента?- Люди, как и теперь, любили петь – от колядовщиков до гостей застолья, - объясняет Сергей Грунтов. - Сквозным мотивом для празднования Коляд были пожелания успеха и удачи в новом году:Май торбу грошай, хлеб у раскошы.Май усяго даволі, а бяды ніколі.Стары год канчаем, новы пачынаем,З ранняю вясною, з буйнаю травою…Тут мало что изменилось за сто лет. Только залогом достатка стала не хорошая трава весной, а высокий оклад и премии.В семьях дворянства и мещан к такому репертуару добавляли различные религиозные гимны, музыкой известных композиторов, исполненную на фортепьяно. Что касается дворянских собраний и подобных учреждений, то здесь репертуар был немного иной, включал романсы и обязательное исполнение «Боже, царя храни!».А еще 100-120 лет назад модными стали открытки. Подписанные, из собирали и хранили дома – нередко в альбомах, считая семейной реликвией.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНа Полесье были партнерские роды, а на Витебщине мальчикам пуповину перебивали камнями«Комсомолка» расспросила авторитетного этнолога о том, чего остерегались белоруски во время беременности, почему девушкам, оказавшимся в доме роженицы, приходилось набирать в рот воды и как определяли пол ребенка без УЗИполтора века назад (читать далее)Наши предки верили: если 1 января первым гостем будет мужчина - к удаче, а елкам предпочитали еловые веткиО том, почему наши предки в XIX веке не выносили мусор на Коляды, гадали на жениха под Новый год в хлеву, а на Вигилию занимались магией, «Комсомолка» поговорила с известным этнологом (читать далее)Как белорусы воспитывали детей: Отец должен был «любить, но руками бить», а матери не опекали сыновей-подростковО традициях воспитания детей у наших предков «Комсомолка» поговорила с этнологом, кандидатом исторических наук, старшим научным сотрудником Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы Татьяной Кухаронак (читать далее)Наших предков штрафовали, если они не женились до 25 лет«Комсомолка» узнала у этнолога, как в XIX веке белоруски пытались увеличивать грудь, на какую невесту надеялись, что она «апране мужа», и когда свекры в открытую издевались над невесткой (читать далее)«Да свіданія, мы ўходзім ат вас, а вы аставайцесь, атдыхайце». 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