Это дело Минский городской суд начал рассматривать 4 января. В боксе для обвиняемых - 33-летний Акмал Таджибаев. Мужчина сидит, не поднимая головы. В начале процесса он заявил, что отказывается от адвоката и переводчика: «Я никому не верю».На большинство вопросов судьи Акмал Таджибаев отвечает «Не знаю». Показания он давать отказался. Обвиняемый родился в Узбекистане, окончил 11 классов школы, в университет не поступил. В Беларуси он женился на женщине, у которой уже было 5 детей от других мужчин. С Акмалом у них родились еще три ребенка.Светланы, мамы детей, в суде нет. Она, как и обвиняемый, уже лишена родительских прав в отношении всех своих детей. Интересы потерпевшей девочки, которая была свидетелем убийства брата, представляет старший инспектор отдела охраны детства управления по образованию Фрунзенского района Людмила Гиль.«Избивал не меньше 5 раз в месяц»По версии следствия, Акмал Таджибаев регулярно бил детей своей жены: 6-летнего Дмитрия и 7-летнюю Аниту. Детей он ставил в угол лицом к стене, заставлял стоять на одной ноге, подняв руки вверх. Мальчика отчим избивал не меньше 5 раз в месяц, на теле ребенка оставались синяки.7-летнюю Аниту Таджибаев избивал не меньше 2 раз в месяц. Однажды он ударил ее головой о стену, бил руками и ногами по телу.А 22 мая он, как сказано в деле, с особой жестокостью нанес своему пасынку не меньше 15 ударов руками и ногами. Мальчик скончался на месте от травматического шока. Это произошло на глазах его 7-летней сестры.Так рассказала психологу о смерти своего брата Анита:- Дима погиб. Плохая ситуация. Папа Акмал услышал, что Дима упал, поставил в угол. Мама сказала, что Дима дурак: не надо падать и терять сознание. Когда не слушались, папа Акмал душил меня и Диму.После этого прокуратура провела проверку: выяснилось, что детей в поликлинике обследовали фиктивно, без визуального осмотра. По мнению прокуратуры, были признаки халатности и в работе школы: в актах о посещении семьи не было подписи мамы детей. Светлана рассказала, что учителя приходили к ней домой только один раз.Упущения нашли и в работе участкового: в его обязанности входит в том числе выявление семей, в которых дети находятся в социально-опасном положении.«Мальчик весил 16 кг и носил подгузник»Фельдшер скорой помощи, который выступает в качестве свидетеля, говорит, что в тот день, 22 мая он выезжал на вызов о помощи маленькому ребенку:- Мальчик без признаков жизни лежал в комнате на тахте. У него были травмы на лице, гематомы на бедрах, половых органах. На спине было 4 ссадины, череп деформирован. Мама поясняла, что ребенок несколько раз ударялся головой о пол, а другие травмы мог получить во время езды на велосипеде и игр с другими детьми.Позже эксперты сделали вывод, что получить такие травмы от падения мальчик не мог.По словам фельдшера, Дима весил около 16 кг – для его возраста это мало. В свои 6 лет был одет в подгузник.Многодетную семью, судя по документам, которые озвучили в суде, посещали не раз: приходили и из школы, и из поликлиники. Проверяющие отмечали, что в квартире чисто, есть приготовленная еда и продукты в холодильнике, в ванной стоит стиральная машинка. Но мебели было недостаточно: дети спали на матрасах и полу. Их мама объясняла, что в квартире планируют сделать ремонт.В школе семью характеризовали положительно: мама каждый день приводила и забирала детей, целовала и желала хорошего дня. Ни одного урока без уважительной причины дети не пропускали. Сейчас 6 детей Светланы живут в доме ребенка, один находится под опекой.Суд по делу продолжается.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Я не зверь, не мог превратить ребенка в мясо». В Слуцке слушают дело об убийстве двухлетней девочкиОбвинение считает, что мужчина избивал малышку за то, что она плакала и капризничала (Читать далее)