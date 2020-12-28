В Беларуси продолжают заболевать и умирать люди от ковидаЗа последние сутки коронавирус в Беларуси выявили у 1825 пациентов. Об этом сообщают в официальном телеграм-канале Минздрава. Всего с начала пандемии в Беларуси у 186 747 человек был положительный тест на коронавирус. Выздоровели 166 036 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За последние сутки выписан 1498 человек. К сожалению, 9 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались. За весь период распространения инфекции в стране умерли 1 385 пациентов. С 26 по 27 декабря провели 11 496 тестов, а всего уже было сделано 3 924 079 тестов.Глава ВОЗ рассказал, как подготовиться к следующей пандемии- История говорит нам, что нынешняя пандемия не будет последней. Эпидемии — это факт. Но инвестиции в здравоохранение, поддержка правительств и всего общества, единый подход к вопросам здоровья — это гарантии, что наши дети и их дети унаследуют более безопасный и стабильный мир, — сказал Тедрос Гебрейесус в видеообращении, которое было приурочено к Международному дню противоэпидемической готовности, который отмечается 27 декабря.Как отметил глава ВОЗ, трудно поверить, что еще год назад COVID-19 не был известен человеку. За последние 12 месяцев мир перевернулся, и последствия пандемии вышли далеко за пределы заболевания.- Но ничто из этого не должно нас удивлять: в течение последних лет было много прогнозов и рекомендаций. И все они говорили одно: мир не готов к пандемии. Мы все должны усвоить уроки, которые она преподает нам.Тедрос Гебрейесус дал рекомендации, как свести к минимуму негативные последствия для общества и экономик от пандемий в будущем: вкладывать деньги в программы по мониторингу разных ЧС и их последствий, координировать работу систем здравоохранения, правительств и общества, отмечать взаимосвязь между здоровьем людей и животных на всей планете.От коронавируса умер известный белорусский экономист Леонид Заико, ему было 72 годаЛеонид Заико родился в 1948 году в Гродно. Долгое время преподавал в белорусских университетах. Был заведующим кафедры, затем проректором Национального института гуманитарных наук, деканом экономического факультета ЕГУ. С 1992 года руководил проектами Всемирного Банка по макроэкономической политике (образование, тренинг) в Беларуси. Был членом Совета по экономическому развитию Совета Министров Беларуси, членом Экспертного Совета Совета Республики Национального Собрания. С1997 года руководит Республиканским общественным объединением «Аналитический центр «Стратегия». Леонид Заико – автор и научный редактор многих книг и публикаций в Беларуси и за рубежом.Путин решил привиться от COVID-19, а Лукашенко – нетПрезидент России Владимир Путин намерен сделать прививку от коронавируса. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, глава государства ждал завершения всех формальностей.Об решении привиться представитель Кремля рассказал в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» (ВГТРК). Песков также напомнил, что российский лидер ранее сам сообщал, что намерен прививаться.А вот что сказал на эту тему Александр Лукашенко накануне:- Хочу сразу сказать, что я вакцинироваться и прививаться не намерен. Мое – настроение личное, а не как президента. Да и иммунитет у меня уже выработан. А значит и легче будет, - подчеркнул Лукашенко.Напомним, что Александр Лукашенко также заявил о том, что никто и никого заставлять вакцинироваться не будет.