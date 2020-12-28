Фестиваль белорусского кино, часть несостоявшегося в 2020-м «Лістапада», собрал зрителей в кинотеатре Silver Screen. Организаторы сохранили всю программу – по сути, лучшее, что создано у нас в последние год-два: то, что развивается, рассказывает нам о нас, и, как показывают международные награды, интересно миру.Большинство фильмов – молодое документальное кино. Его нужно смотреть: жанр сейчас находится на пике моды, самый современный и востребованный. Игровых и анимационных картин немного. В основном, ленты из нашего топ-9 доступны в онлайн, а жанровую «Запретную зону» показывали в кинотеатрах – интерес был, несмотря на пандемию.«Убить Билла», чтобы спасти лемураМожно ли снять фильм в стиле культового боевика, выполняя при этом миролюбивые задачи защиты животных или дистанционного обучения? Это вполне в духе режиссеров Антона Люмо и Дениса Зосика. Их 10-минутные «Victims» и «Последний лайк доктору Шперлингу» открывали фестиваль: это был вечер памяти трагически погибшего звукорежиссера Максима Гавриленко. Картины - по сути, эскизы, решающие моменты в жизни персонажей, но без предысторий и последствий. Погони, перестрелки, юмор и игра в героев – всё в стиле блистательного Тарантино, его «Убить Билла». Ну, а после победы можно с оружием в руках отправляться в зоомагазин освобождать животных.Почему это будет интересно не только фестивальной публике, но и обычным любителям кино? Во-первых, мы выбираем яркие, энергичные эпизоды и отвыкаем концентрироваться на затянутых романных формах. А во-вторых, многие современные белорусские картины – не про войну и партизан, и не про деревенскую идиллию. У нас ведь большинство населения давно живет в городах!Хоррор с одноклассниками«Запретная зона» – еще один игровой фильм, но уже полнометражный. Заявлен как триллер он не зря – картина держит в напряжении. А ужас истории в том, что никто из ее героев не контролирует себя ни в чернобыльском лесу, ни в криминальном развороте событий, ни даже в заброшенном автобусе на отчужденной территории.Чисто зрительски вспоминаются «10 негритят» (и у Агаты Кристи, и в советском детективе с прекрасной Татьяной Друбич), когда герои погибают по одному, и каждый раз все очень странно... Только тут не 10, а 6 старых школьных друзей на пару дней отправляются в сплав по реке, а дальше все идет не по плану. Кстати, режиссер картины Митрий Семенов-Алейников имеет успешный опыт в коротком метре и клипах, так что метод сильных, эффектных эпизодов здесь тоже работает.Хотя «Запретная зона» резонирует актуальным темам, она узнается как белорусская история. А с точки зрения развития нашей киноиндустрии, именно такие фильмы - ее потенциальный «средний класс»: качественные, эмоциональные и внятные.Еще раз о себеВ анонсе Фестиваля была ключевая фраза: эти документальные ленты помогут вам понять Беларусь. Сейчас это интересно вдвойне: что с нами происходит, какие ценности мы выбираем?Фильм «Мне трэба поціскаў» Андрея Кутило успешно собирает престижные международные награды - да и все его картины становятся культурным событием. Поэтому смотрим «…Поціскі»: они правдивые, щемящие, погруженные в быт и одновременно очень возвышенные. Про творчество там, где ему физически нет места - в больном теле дочери, под присмотром пожилой мамы. Кино для тех, кто не боится оказывать помощь слабым или только задумывается о проблеме сочувствия. Это большая высота, не у каждого есть дар сопереживания.«Все мероприятия по плану» Алеся Лапо пусть не смущают вас чиновничьей фразой. Как раз очень увлеченный директор Дома культуры открыл компьютерный класс для односельчан. Как они отнеслись к его инициативе? Петь и танцевать привыкли, а что еще? Вопрос открытый, фильм красивый - из тех, что оставляют зрителя в размышлениях.Признаюсь, «Проживающие» Андрея Князевича вряд ли настроят вас на праздник, но зато это наблюдение из места, куда не попадет обычный человек. И это герои, которых можно порадовать, особенно в новогодние недели. Помните «Полет над гнездом кукушки» Милоша Формана? Так вот, у нас в Свирском психоневрологическом доме-интернате все наоборот: культработник занимается с теми, кто хочет рисовать, петь, а некоторым нравится просто учиться грамоте. Те, кто имеют среднее образование, нашли себя в керамике и резьбе по дереву, но все же это больные и обделенные люди. И повседневность их жизни – как проверка на человечность для всего общества, она требует постоянной заботы.«Темнота снаружи» и артхаус очень мотивируютФильм \\"Темнота снаружи\\" подойдет всем, кто ищет вдохновение и оптимизм. Команда слабовидящих мужчин в Витебске играет в футбол - вот у этих ребят фантастические ресурсы жизнелюбия. Вообще не понятно, как это происходит: в обычной жизни они пользуются палкой, или перемещаются, как на картине у Брейгеля - держатся за плечо того, кто впереди. Но в какой-то момент из повседневности игроки выходят в зал или на футбольное поле и все идет совсем по-другому… Подробности тренировок и соревнований немного проясняет тренер Олег Кириллов. В картине Анастасии Мирошниченко, режиссера претендовавшего на оскаровскую номинацию «Дебюта», действительно другой мир: неведомые возможности человека, немыслимый потенциал и воля к победе.Кого-то замотивирует и артхаус: режиссеры Саша Кулак и Дарья Голова в «Где живут желания» и Иван Гопиенко в анимационном «Царстве звезд» удаляются в мир образов и чистой кинематографической формы. В этих короткометражках практически нет рассказанных историй. Зато есть музыка, медитативный ритм, фантазии, стихии воды и неба, отсылки к мифам и сказочным персонажам.Сашу Кулак зрители могут знать по документальным лентам «Саламанка» и «Хроника ртути», которые украсили программы «Лістапада» последних лет. Вот там были сюжеты: очень тонкие, подробные, и в необычных местах - в Мексике и американской Новой Идрии. Но и в этом году фильмы Саши и Ивана – очень красивые, легкие и даже поэтичные. То, что нужно для праздничной недели.