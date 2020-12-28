28 декабря в КХЛ закрылось трансферное окно, через которое динамовцы перетянули себе аж трех игроков.Ранее клуб покинули нападающий Егор Шарангович, который уехал за океан в надежде пробиться в состав \\"Нью-Джерси\\", и защитник Райан Мерфи (вернулся в \\"Вегас\\").Новички должны укрепить «зубров» с прицелом на плей-офф.Итак, «Динамо» заключило контракт до конца сезона с канадцем Заком Митчеллом. 27-летний форвард не слишком удачно играл в НХЛ за «Миннесоту» и «Лос-Анджелес Кингз», чаще пропадая в АХЛ.В прошлом сезоне он перебрался в Европу, а точнее в нижнекамский «Нефтехимик», а затем в рижское «Динамо». Бомбардирские показатели у него были средние: за 54 матча чемпионата в составе нижнекамцев он набрал 26 (17+9) очков, а в рижском «Динамо» сыграл 24 игры - 9 (6+3) баллов.После выставление на драфт отказов, его забрала «Северсталь», но Зак отказался туда ехать и КХЛ стала на его сторону. И вот он в Минске.Еще один новичок - 34-летний российский форвард Денис Мосалев – известен тем, что с московским «Динамо» дважды (в 2012-м и 2013-м годах) выиграл Кубок Гагарина. В предыдущем сезоне он выступал за «Сочи» (50 матчей, 18 очков), который после окончание чемпионата расторг с ним контракт.И наконец 25-летний Павел Варфоломеев. Это еще один российский форвард, который приехал в «Динамо» в надежде, что тут-то у него получится заиграть. В этом сезоне он провел лишь 5 матчей за «Витязь», набрав 2 очка (1+1).Тем временем, «Динамо» 26 декабря победило в Минске рижское «Динамо» (3:2) и занимает в Западной конференции 5-е место. 30 декабря минчане примут дома «Нефтехимик».