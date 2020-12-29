- Я приеду в Беларусь после Рождества, - сказал 29 декабря глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель РИА Новости. - Это будет после 7 января. Визит запланирован, и он состоится, на 100% в этом уверен. Я встречусь с Александром Лукашенко, и мы обсудим складывающуюся ситуацию, будем делать все возможное, чтобы чемпионат мира состоялся в Минске. Для этого приложим все усилия.Фазель сказал это на фоне того, что все чаще появляются слухи, мол, чемпионат-2021 проведут в Риге, а вторым городом-хозяином станет Прага или Братислава. Но ни в ИИХФ, ни в хоккейных федерациях Чехии и Словакии эту информацию не подтвердили. Как и то, что вторую часть чемпионата могут провести в Санкт-Петербурге.Ожидается, что окончательное решение о месте проведения чемпионата мира по хоккею будет принято в январе.Напомним, решение о проведении чемпионата мира по хоккею-2021, который должен пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня, было принято Международной федерацией хоккея в 2017-м году (ИИХФ).Города вели планомерную подготовку, но из-за общественно-политических событий в Беларуси последних месяцев проведение первенства в Минске оказалось под угрозой.Еще 17 августа премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил:- Мы призываем ИИХФ найти другую страну вместо Беларуси. Если международная федерация откажется и ситуация в Беларуси не изменится, правительство может принять решение об отказе от проведения хоккейного чемпионата мира в 2021 году, - передало слова премьера delfi.lv.17 сентября не проводить чемпионат в Беларуси призвал уже Европарламент. Затем в разное время это решение поддержали различные европейские министры, например из Чехии, Финляндии, Швеции.В тоже время глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что поддерживает проведение чемпионата в Беларуси: «Мы вне политики, главное — безопасность игроков».Премьер-министр Беларуси Роман Головченко 11 ноября заявил на заседании оргкомитета, что страна готова к проведению чемпионата:- Безопасность болельщиков и спортсменов будет обеспечена. Поэтому призывы к бойкоту, которые иногда раздаются, несостоятельны, - цитирует Головченко БелТА.Более того, премьер завил, что Беларусь готова самостоятельно провести чемпионат.- Попытки дискредитировать Беларусь как организатора мероприятия продолжаются, - добавил Головченко. - Определенные силы пытаются использовать проведение чемпионата в Беларуси как инструмент шантажа и давления.Вопрос о месте проведения чемпионата 18 ноября был обсужден в ИИХФ.Глава ИИХФ Рене Фазель тогда сказал:- В Беларуси есть некоторые трудности, к которым стоит относиться серьезно. Существует риск, что те события, происходящие на данный момент в Минске, позиция правительства Латвии и пандемия коронавируса могут оказать значительное влияние на чемпионат.Но решение о судьбе чемпионата выносить не торопились. Во время декабрьско-январского молодежного чемпионат мира, который проходит в Канаде этот вопрос снова в центре внимания.Последний раз о возможности отмены на днях писали швейцарские журналисты из Watson. В их статье как раз и сообщалось о возможности личной встречи Фазеля с Лукашенко в ближайшее время.