Акции в поддержку Александра Лукашенко начались 16 августа с митинга на площади Независимости. В нем принимал участие сам Лукашенко, выступив перед сторонниками, которые на автобусах приехали из районов республики.Затем похожие мероприятия состоялись в разных городах страны. Например, 20 августа в Витебске прошла общественно-культурная акция «Беларусь — это мы!».Формат встреч сторонников президента был разный. Так, по центру столицы не раз проходили шествия под красно-зелеными флагами. Собирались сторонники Александр Лукашенко и на площади Победы.Осенью в традицию вошли республиканские автопробеги «За единую Беларусь», которые проходили и в столице, и в других регионах республики.Шествия шли и по празднично украшенному Минску накануне зимних праздников.