Зеленый цвет пахнет скошенной травой и хвоей. Желтый - на ощупь мягкий, теплый и пушистый, как цыпленок. Или сыпучий, как песок, а может быть, липкий и вязкий, как яичный желток. Красный цвет острый на вкус - как перец или солоноватый, как кровь и томатный сок.В минской галерее zal#2, что на территории Дворца искусства, выставка картин: посетители видят их в ярких пятнах, авторы - воспринимают совсем иначе. Авторы этих работ - незрячие художники.- Для незрячих людей название цвета это просто звук - какое-то слово, которое по сути для них ничего не значит, - объясняет Ирина Бондарович, одна из создателей проекта Belonika Art. - Мы работаем над ассоциациями и зарождаем интерес к цветам. Объясняем цвета через запахи, вкусы, тактильные ощущения.Чтобы ребята могли воспринимать цвета, существуют разные инструменты. Например, планшет (деревянная рама с натянутой леской) помогает художникам ориентироваться на холсте. Чтобы ребята могли создать контуры и понимать, с какой фигурой работают, используют нитки, проклеенные клеем ПВА. Есть цветовой круг, распечатанный на 3D-принтере.Сергей Бондарович, второй создатель проекта Belonika Art, создал и еще одно устройство Lihtar - благодаря нему незрячие люди могут распознавать цвета.- Кроме эмоций, мы создаем и понятные ребятам ощущения, по которым они могут понять, что за цвет и распознать его, - говорит Сергей и объясняет, как работает Lihtar. - Состоит из датчика света и микроконтроллера. Микроконтроллер считывает цвет, передает его на мобильное приложение и воспроизводит мелодию - каждому цвету соответствует определенная музыка.Конечно, можно было бы просто озвучить цвета: красный назвать красный, а синий синим.- Но цвет для незрячих не вызывает никаких ассоциаций. Это просто слово. А музыку можно понимать ассоциативно, - объясняет Сергей. - Ребята выражают себя через краски, но они никогда не видели их. Они выражают то, что мы привыкли чувствовать совершенно по-другому: для них краски пахнут, как-то звучат, ощущаются на ощупь. Когда я смотрю на многие работы, вижу не просто цветовые пятна, а то, что они хотели сказать, закладывали в эту картину. Работы отражают эмоцию и состояние. Это то, что должно быть в искусстве.Посмотреть выставку можно до 15 января.