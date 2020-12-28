В воскресенье 27 декабря в Минске задержали 25-летнего Алексея Адамовича. Он ехал на велосипеде домой с соревнований по плаванию. Его жена Карина рассказывает, что велосипед - основной вид транспорта Алексея, он ездит на нем и зимой и летом. Алексей - тренер по триатлону и учитель в школе.Около 12 часов он выехал с работы, примерно в это время телефон Алексея оказался недоступен. Карина говорит, что такое случается хорошо если раз в год, поэтому разволновалась. Тогда девушка надеялась, что телефон ее мужа просто отключился от мороза. Позже она узнала, что муж в милиции.- Мне позвонили из Московского РУВД и сказали, что муж задержан, мне звонят по его просьбе. Я спросила про причину задержания, расплакалась. «Ну, он ехал в городе на велосипеде. Статья 23.34, в гугле посмотрите, что это», - так мне ответили.Карина успела передать в РУВД теплые вещи и обувь для мужа - его задержали в велоформе.«СТОЯЛ НА ТРОТУАРЕ С ВЕЛОСИПЕДОМ И ВЫКРИКИВАЛ «ЖЫВЕ БЕЛАРУСЬ», «УХОДИ» И ЕЩЕ ЧТО-ТО»Суд по этому делу состоялся на следующий день, 28 декабря. Процесс вела судья Татьяна Пирожникова. С Алексеем связались по скайпу. Он рассказал, что ехал домой с работы на велосипеде. Лозунги не выкрикивал, в пикетировании участия не принимал. На пешеходном переходе его остановили силовики в черной форме и отвели в бус.Настоящие имена милиционеров, которые выступают в судах по таким делам, уже несколько месяцев засекречивают. Так было и сегодня - чтобы установить личность свидетеля, судья сделала эту часть процесса закрытой - все вышли из зала. Для присутствующих свидетеля назвали Иваном Ивановым. Мужчина сказал, что работает в Московском РУВД. 27 декабря он с коллегами патрулировал улицы города, потому что появилась информация, что в этот день пройдет акция протеста.- Он (Алексей Адамович. - Ред.) стоял на тротуаре с велосипедом и выкрикивал лозунги «Жыве Беларусь!», «Уходи» и ещё что-то. Было принято решение задержать.Велосипед Алексея Адамовича сейчас в РУВД. На нем, как говорит свидетель, были ленточки бело- красно-белого цвета.«РЕШИЛ СОХРАНИТЬ НА ВИДЕО МОМЕНТ ПОХИЩЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА»Задержание Алексея на видео снял минчанин, который в тот момент был неподалеку. Сегодня он выступает в суде свидетелем.- Два темно-синих микроавтобуса остановились на перекрестке Алибегова-Рафиева. Из этих микроавтобусов выбежали люди в темной одежде, схватили Алексея и направили его в салон автомобиля. Никакого массового мероприятия в том месте не было. В этот момент был зелёный сигнал светофора, и люди переходили дорогу. Были один-два человека, которые переходили пешим ходом, и вот Алексей - на велосипеде.- С какой целью вы проводили видеозапись? - спрашивает судья.- Чтобы сохранить на видео момент похищения человек. Я увидел, что мужчину, который двигается на велосипеде, отвели в микроавтобус. Я решил, что это похищение.В перерыве люди, которые пришли поддержать Алексея, читают новости и обсуждают процесс:- О, осудили людей, которые устроили пробежку в костюмах Дедов Морозов.- Меня судили пять минут. Этот суд уже почти час идет.«БЫЛА НАДЕЖДА, ЧТО ДЕЛО ПРЕКРАТЯТ, НО ОНА УГАСЛА»Адвокат Алексея Адамовича отметил, что в материалах дела много противоречий и нарушений. В протоколе описи нет ни символики, ни ленточек, там не указан даже велосипед. Судья назначила Адамовичу 10 суток ареста. У Алексея и его жены двое детей, младшему - 5 месяцев. Карина, жена Алексея после окончания процесса рассказала, что спокойна только внешне.- Три ночи до задержания Леши у нас плохо спали дети, сегодня я поспала два часа с перерывами, ничего не ела. Это просто такое напряжение.Она прокомментировала слова свидетеля из милиции о том, что на велосипеде Алексея были ленточки, а сам он выкрикивал лозунги.- Я верю мужу, и если он говорил, что он этого не делал, значит, не делал. У меня была надежда, что дело прекратят, потому что было очень много нестыковок. И видео задержания мы приобщили, и свидетель был. Но надежда угасла.