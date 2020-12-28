В соцсетях Национального исторического музея опубликовали новогодние фотографии сотрудников. Но в те годы до серьезного слова «сотрудник» им оставались десятки лет. Вот юная Юля (будущая заведующая научно-методическим отделом Юлия Валерьевна Юшкевич) в нарядном платье около елки с плюшевым медведем.А вот Таня (будущий ведущий научный сотрудник экспозиционного отдела Татьяна Владимировна Миронович) в меховой шапке и в костюме снегурочки.- У перадсвяточныя дні супрацоўнікі Нацыянальнага гістарычнага музея Рэспублікі Беларусь дзеляцца з вамі часцінкай навагодняга чараўніцтва і цуду, - пишет музей в соцсетях. - Усе мы памятаем вясёлые дзіцячыя ранішнікі, ёлкі і спектаклі, закліканыя перадаць добры настрой і радасць напярэдадні Новага года! Таму сёння мы вырашылі прыўнесці пазітыву ў вашую ленту і згадаць, як адзначалі Каляды і Новы год нашыя музейныя работнікi.