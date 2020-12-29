«То, что до высоких должностных лиц не достучаться, – это сказки»- Я каждый раз спрашиваю у специалиста облисполкома: а что, есть какой-то барьер, заслон? Да вы что? Как можно в наше время кого-то куда-то не пустить, не допустить? Кто кого посмеет не пустить в приемную исполкома? Кто кому не разрешит дозвониться [на горячую линию]? У нас много сейчас средств коммуникации, чтобы, как говориться, не в дверь так в окно – но все-таки достучаться. Сказки про то, что до высоких должностных лиц не достучаться, – это действительно сказки.«Какие-то отступления у военных людей должны быть»Караев рассказал, что он покрестился в 42 года, и что он верит в Бога. Зашла тема о связи христианства и насилия. Вот что сказал Караев:- Жизнь такова, что если мы не будем защищать большинство от меньшинства, следуя только тому, что насилие не проповедуется, и мы должны его отринуть, – ну, мы же военные люди. И какие-то отступления у военных людей должны быть. Если помнить только об этом, что насилие не приемлется, тогда все добрые и хорошие [люди] должны разоружиться и бесконечно подставлять правую [щеку] после левой. Для сохранения государства, общественного порядка, какое-то минимальное насилие – такое соразмерное – все же бывает, и без него невозможно.«Любой протестун — это сторонник темной силы»- Любой бунтовщик, любой восставший, любой протестун, любой революционер — это сторонник темной силы, - сказал Караев.Также помощник Александра Лукашенко по Гродненщине привел в качестве примера разговор с некой женщиной, которая спросила у него: «Кто главный революционер?»- Я помню, что читал про это, и говорю: «Дьявол». Она говорит: «Молодец, правильно». (…) Те, кто участвует в восстаниях, революциях, бунтах — это если не слуги его, то, по крайней мере, сторонники. Участвуя в каких-то смутах, как вы сказали, и волнениях, они невольно выступают за темную сторону, за дьявола«Павел Латушко идет против своего государства. Его призывы для страны – губительны»- Я с бывшим министром культуры лично не знаком, взглядов его до вот этих событий не знал, и то, что от него исходит сейчас, я считаю это даже не псевдопатриотизмом, а полнейшим разрушительным деянием для страны. Я не могу объяснять его мотивы, не знаю что он за человек. Но мне с моим жизненным опытом, с моей стезей кажется, что он совсем не патриот, я даже уверен в этом. Он идет против своего государства. Какие бы у него не были там аргументы и благие мысли – его призывы для страны – губительны. Если будут выполняться его пожелания и призывы, они ни при какой власти полезной для народа, страны, экономики, культуры, общества – не будут. Он через разрушения, санкции, ухудшение жизни страны хочет добиться смены власти. То есть жертвуя уровнем жизни людей, и благосостоянием. Чтобы, видимо, людям стало хуже и они подумали: надо менять власть. Он действует как-то так.«Я не организовывал насилие. Я организовывал охрану общественного порядка»- Чтобы организовывать насилие нужно делать шаги по насилию – издать приказ о насилии. А я издал приказ об организации охраны общественного порядка. Чтобы функционировали все объекты жизнедеятельности, транспортные артерии, коммуникации и нормальная жизнь населенных пунктов и страны.«Наши аргументы не так красиво подавались, как подаются аргументы наших оппонентов»- Их аргументы обернуты в более красивую обертку. Их никто не видел, не пробовал, и не знает, как оно будет при их видении мира. А наши работают и функционируют. И по пословице «лучшее враг хорошего» я рассуждаю так: хорошо пробовать что-то в тех сферах жизни где не получилось – и бог с ним. А вот пробовать «а как получиться когда ты от надежно работающего и прошедшего испытанием временем отказываешься и бросаешься в никуда – в красивую картинку – вот этого мы допустить не должны.«Надо избирательно смотреть – что говорят известные люди из «цвета нации»«Люди с образованием – это не всегда те, кто попробовал сам поуправлять государством. Даже я, будучи министром, скажу так: разбираюсь только в своей сфере деятельности, и болеет быть немного имею понятие о соседних – например о вооруженных силах. А уж сказать, что я даже поверхностно разобрался, как работает экономика, - я бы так не сказал. И так называемый «цвет нации» - тех, кто управлял экономикой, я там не увидел, - сказал Караев. - Спортсмены – да. Это любимцы публики. Потому что они проявили талант, силу воли, работоспособность, свои необычные качества в прыжках, единоборствах, футболе и так далее. Но это же не значит, что они разбираются, как строить экономику и управлять страной. И пока спортсмен тренировался, он же не овладел формированием бюджета… Он где-то прочитал в интернете, какая доля куда идет - надо бы и нам так. Но одно дело почитать и сформировать мнение, другое дело – этим заниматься. Тоже самое – деятели культуры. Мы восхищаемся их талантом. Они хорошо играют, но не управляют государством. И срабатывает феномен: он известный, значит к нему надо прислушиваться. И нужно всегда помнить: в чем он великий, а в чем – такой же, как мы. Тут надо избирательно смотреть – что говорят эти известные люди».