Перед новогодними праздниками многие автошколы в Беларуси традиционно предлагают скидки на обучение вождению - чтобы привлечь клиентов в не самый популярный для учебы сезон. Но в этом году скидки особенно существенные. По слухам, из-за коронавируса и финансового кризиса желающих учиться мало, поэтому группы недоукомплектованные. «КП» решила проверить, так ли это, и поговорила с администрациями нескольких автошкол в Минске и Гомеле.Но сначала о ценах. Если раньше за обучение на категорию B приходилось отдавать в среднем около 800 рублей, то сейчас пройти обучение вождению можно всего за 500-600 рублей. В частности, в Гомеле одна из самых популярных автошкол дарит скидку в 150 рублей. Другая автошкола предлагает сумму за курс аж на 240 рублей меньше обычного - всего 460 рублей. Ну а самое дешевое предложение в Гомеле - от 400 рублей за весь курс обучения без оплаты топлива.Во многих автошколах столицы тоже есть предложения со скидками. В среднем за обучение на права в Минске сейчас просят 600-700 рублей (без стоимости топлива и оплаты услуг ГАИ). В столице мы нашли автошколу, которая предлагает скидку на обучение в размере 180 рублей.В одной из гомельских автошкол подтвердили: действительно, учиться на права сейчас приходит совсем мало людей:- Если раньше в группах было по 25-30 человек, то сейчас - 15-20. В первую волну коронавируса такой ситуации не было - наоборот, желающих было очень много и весной, и летом. Сейчас, наверное, больше людей болеет. Многим сложнее получить медсправки - ведь нужно сдавать анализы в поликлинике, проходить флюорографию, кардиограмму, а очереди большие. Кто-то вообще боится идти в поликлинику, чтобы не подцепить вирус.В популярной минской автошколе обратная ситуация. Там проблемы с комплектацией групп были как раз весной, в первую волну пандемии:- Многие курсанты писали заявления с просьбой перенести занятия на несколько месяцев. Мы ждали наплыв осенью, но его тоже не было - люди осторожничали. Сейчас ситуация выравнивается. Перед Новым годом мало кто хочет записываться на курсы, поэтому всегда в этот период предлагаем скидки. После Нового года тоже - люди подрастратились на праздники, а у студентов начинается сессия.В автошколе ожидают, что уже в феврале спрос снова возрастет. И способствовать ему будут, в том числе, закрытые границы: на отдых поехать нельзя, деньги тратить некуда, поэтому многие вложат их в обучение вождению.